-Terim: Engin takıma katkı sağlayacak İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp tarafından resmi olarak henüz açıklanmamasına karşın, Trabzonspor'dan transfer edilen ve Slovenya'da kampa katılan Engin Baytar'ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Fatih Terim, Slovenya kampında Lig TV'ye yaptığı açıklamada, yeni transfer Engin Baytar'ın sorunlu bir oyuncu olarak kamuoyundaki imajının üzerinde çok fazla durulmaması gerektiğini kaydetti. ''Zaman zaman hepimizin yaptığı gibi o da bazı hatalar yapmıştır'' diyen Terim, şunları söyledi: ''Biz koskoca insanlar bile bu yaşta bazı hatalar yapabiliyoruz. O da yapacaktır, yeter ki bu hatalar affedilir, idare edilir cinsten olsun. Onun dışında her şey halledilebilir. Bazen görülür görmemezlikten, duyulur duymamazlıktan gelinir. Üzüm yemeyi amaç edinmiş bir yaklaşım doğrudur. Çok zorlarsa, çoğu zaman hepimiz bu tip kararlar almak zorunda kalırız. Ben Engin'in yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar olan bölümünden dersler çıkarıp, çok daha iyi olacağından eminim. Geçen seneyi çok iyi geçirdi çünkü. Gelmeden bir takım şeylere karar vermeyelim. Engin'e gelinceye kadar biz antrenörlük yaşamımızda bazı şeyleri kazanma yoluna gitmeseydik, birçok kişi şu anda oldukları yerlerde olmazdı. Teknik adamların sabırları, anlayışları çok fazladır. Sadece limiti zorlamamak lazım. Herkes için geçerlidir. Galatasaray takımı, Engin için önemli bir yerde duruyor. Galatasaray da çok kazanacak inşallah ama en çok kazanan Engin olur. Bizim bir kaç mevkimizde oynayabilecek bir oyuncu. Yeteneğine güveniyoruz. Bir takım hataları olmasaydı, bu çok açık, söylemeye gerek yok, böyle bir bonservis bedeliyle alamazdık, almaya zorlanırdık. Ümit ediyorum iyi bir Galatasaray serüveni olacak Engin için. Hayatında inşallah çocuklarına dahi anlatacağı önemli bir zaman dilim olur Engin için.'' -''2 oyuncunun kalite seviyesini başkan biliyor''- Fatih Terim, transferde sona yaklaşıldığını ve 2 oyuncu daha almak istediklerini aktarırken, kulüp başkanı Ünal Aysal'ın da bu oyuncuların kalite seviyesini bildiğini kaydetti. Başkan Ünal Aysal ve kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst'le transfer konusunda görüştüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, ''Başkan bana sordu ve ben de söyledim. Almak istediğimiz 2 oyuncunun kalite seviyesini zaten başkan biliyor. Kim gelirse sorun yok. Takımı düşünürken ayrıca kulübü de düşünmek zorundayım. Olabilecek, mantıklı, getirisinin götürüsünden daha fazla olabileceği bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Maliyetin doğru yere gittiğinden emin olmalıyız'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'la Forlan, Drogba ve Adebayor gibi önemli oyuncuların anılmasının sorulması üzerine de Terim, ''Biz bu oyunları istedik açıkçası. Yöneticilerimiz de görüştüler ama onun etlisi, ötekinin sütlüsü derken son 10 güne girdik. Burada zamana karşıyız artık. Seyirciye güzel bir takım sunmamız gerek. Bir hayli sıkıntılı dönem geçti Galatasaray. Bir an önce gurur duyacakları, övünecekleri bir takım yaratalım derken kastım buydu. Belirli bir standart koyduğumuz için Adebayor, Drogba, Forlan isimleri geçiyor. Forlan için kulübüyle el sıkışmalarına rağmen olmadı. Bazen olmuyor. Almış olmak için almak istemiyorum. Dikkatli davranıyorum. Bize katkıda bulunacak, takımı bir aşama yukarı taşıyacak oyunculara bakıyoruz. Artık son metreler'' şeklinde konuştu. Terim, takımda Milan Baros ve Johan Elmander'e de güvendiğini dile getirdi. -''Birçok mesafeyi erken aldık''- Yeni sezon hazırlıklarını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Terim, ''Birçok mesafeyi erken aldık. Üstüne de ekleyerek gidecek. Hedefimiz lig ve kupa. Zaten Avrupa'da yokuz. İyi gireceğiz ve iyi de götüreceğiz'' dedi. Fatih Terim, Liverpool ve Olympiakos maçlarının ardından önlerinde çok yol olduğunu söylediğini aktarırken, ''Hazırlık maçları bunun için var. Burada analizini paylaşıyoruz. Real Madrid'le de öyle güzel bir stat ve atmosferde oynayacak olmak hoş bir şey. O tarafına bakmak lazım. Oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır. Hepsini kazanmalarını söyleyeceğiz zaten yakın zamanda. Olympiakos maçının kontrolünün bizde olması hoşuma gitti. Verdiğimiz 1 hafta ara ise iyi gelmemiş, onu gördüm. Telafi etmeye çalışıyoruz. Yakın bir gelecekte oyuncularımız da kaybetmekten hoşlanmayacak. Bazen eksikleri görmek de iyidir. Çalışmalardan memnunum'' diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme yapılabilecek yabancı oyuncu sınırını kaldırmasının da önemli olduğuna dikkati çekerken, ''Herhangi bir oyuncunun sizi tehdit etmesini ortadan kaldırmıştır. İstediğiniz kadar sözleşme yaparsınız ve sonraki yılları geçirebileceğiniz yetenekli oyuncuları da bünyenizde bulundurabilirsiniz. Mali yönden daha etkin bir ortam oluşur. Alınması gereken bir karar alındı'' ifadelerini kullandı.