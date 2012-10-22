Terim: Engin Baytar kadroda olacak

Romanya'nın Cluj takımıyla oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yarın oynanacak karşılaşmada Engin Baytar’ı kadroya alacağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda, yarın Cluj’la karşılaşacakları maç öncesi, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Yarınki maçta, oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Galatasaray’ın sahada olacağını belirten Terim, ‘’Üçüncü maçımıza çıkıyoruz ve kazanmak için sahada her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Az hata yapıp futbol adına güzel şeyler üretmemiz lazım. Bunu da yarın sahada yapacağımızı düşünüyorum. Daha fazla hücum oynamamız, daha fazla baskı yapmamız lazım. En önemli etken seyircilerimiz olacak. Maçın başından sonuna kadar onların desteği bizim için önemli" dedi.

'Engin kadroda olacak'

Engin Baytar’ı kadroya alacağını belirten Terim, "Burak ve Semih'in hafif sakatlıkları var. Engin’i kadroya alacağım. İlk 11’de mi oynar sonra mı girer bilemiyorum’’ diye konuştu.