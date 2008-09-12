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Spor

‘Terim duygusal, Vandereycken provokatif’

12 Eylül 2008 03:00

Belçikalı gazeteci Dirk Vermeiren’in konuya ilişkin görüşleri şöyle: “Bence teknik direktörler her konuda örnek olmalı, çünkü onlar genç insanlardan oluşan ekiplerine önderlik ediyorlar.

Türkiye-Belçika maçında her iki takımın da teknik direktörü çok kötü bir sınav verdi. Ve onların yaptıkları ne yazık ki futbolun önüne geçti, herkes bu olaylardan bahsetti. Dolayısıyla ‘spor ruhunun’ aksine hareket edildi. Maç günü iki teknik direktör de hiç yanyana gelmedi, oysa birlikte bir görüntü vermeliydiler. Bunun yerine ‘soğuk savaş’ı yeğlediler. Her ikisinin de basın toplantısına girdim, Terim Vandereycken’i, Vandereycken Terim’i suçladı. Terim çok duygusal biri, Vandereycken de futbolculuğu zamanında büyük takımlarda oynadı, büyük başarılara imza attı. Hem çok soğukkanlıydı, hem de provokatifti.

Bu iki karakterin karşılaşmasından da maçtaki tablo ortaya çıktı. Hangisi doğruyu söylüyor, hangisi haklı, bilmiyorum ama ortaya çıkan tablonun kötü olduğu bir gerçek.”

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