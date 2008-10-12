Terim: Bu kadar eksikle kazanmak güzel



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, eksik oyunculara rağmen Bosna-Hersek karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.





Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Bosna Hersek'i 2-1 yendiği karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, 13-14'e yakın sakat oyuncularının bulunduğunu hatırlatarak, ''Yaş ortalamamız 23-24. 17-18 yaşındaki Batuhan çıkıyor, yerine 21 yaşındaki Nuri giriyor. 75. dakikaya kadar 17 şutumuz var. Bu arada rakibin de gol girişimi sadece 4. sonlarda korumak için biraz çekilince, kalemize gelebildiler. Topa yüzde 65 sahip olma oranı olmuş. Sürekli oyunu ileri itmeye çalıştık. Pozitif oynamaya çalıştık'' şeklinde konuştu.



Saha ve seyirci avantajlarını iyi kullandıklarını kaydeden Terim, ''Oynadık, aradık, fırsat yarattık, her maçta olduğu gibi rakipten daha çok koştuk. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet çok önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bosna-Hersek gerçekten iyi takım ve iyi oyuncuları var. bu kadar eksikle 3 puan almaktan mutluyum'' diyerek sözlerini tamamladı.



Terim, konuşmasının ardından Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Blazevic'in basın toplantısı için kapıda beklediğini görünce, misafir takım teknik direktörünü bekletmemek için teşekkür ederek soru almayıp toplantıyı bitirdi.



