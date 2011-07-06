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Spor

TERİM BEŞ İLKESİNİ ANTRENMANLARDA UYGULUYOR WORGL (A.A)

06 Temmuz 2011 18:59

-TERİM BEŞ İLKESİNİ ANTRENMANLARDA UYGULUYOR WORGL (A.A) - 06.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Wörgl kentinde sürdüren Galatasaray çalışmalarına devam etti. Bir buçuk saat süren bugünkü antrenman da teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine taktik ağırlıklı çalıştırma yaptırdı. Antrenmanın ilk bölümüne Adam Rochstein nezaretinde 20 dakikalık bir teste tabi tutulan futbolcular, devam eden kısımda Fatih Terim yönetimde çift kale maç yaparak taktik idmanı gerçekleştirdiler. Çift kale maçta gruplar halinde 29 oyuncu yer aldı. Kaleci Aykut Erçetin ise fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Tecrübeli teknik adam antrenmanda oyuncularına fizik, teknik, taktik, kondisyon ve felsefe ilkelerini aşılamaya çalıştığını ifade etti. Taktik çalışması esnasında oyuncularını sık sık uyaran sarı-kırmızılı teknik adam futbolcularından, oyun esnasında yüksek moralli olmalarını ve topu kendilerinde tutmalarını istedi. Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Elmander bugünkü antrenmanda takımla çalışmaya başladı.

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