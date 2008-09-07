Terim: Beklediğimizden iyiydi



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Ermenistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, ''Beklediğimizin çok üstünde bir misafirperverlik gördük. İstiklal Marşı'ndaki ıslık dışında ters bir davranış olmadı'' diye konuştu.



Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2010 Dünya Kupası eleme grubunda Ermenistan'ı deplasmanda 2-0 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, kolay teslim olmayan sürpriz bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Bu karşılaşmanın iki ülke insanının bir top çevresinde kavgasız ve gürültüsüz biraraya gelebileceğini gösterdiğini ifade eden Terim, ''Ermenistan'da, beklediğimizin çok üstünde bir misafirperverlik gördük. Az sayıdaki Türk taraftarına karşı herhangi bir taşkınlık yapmadıkları için teşekkür ediyoruz. Karşılaşmada İstiklal Marşı dışında ters bir davranış görmedik. Zamanla bu sorun da aşılacak'' diye konuştu.



''KAZANMAYI ÖĞRENDİK''



Zemine göre en iyi futbolu ortaya koyduklarını dile getiren Terim, ''Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğum günümde futbolcularım bana bir saat aldı. Ama gerçek hediyeyi bugün sahada verdiler. Milli takım kazanmayı öğrendi demiştim. Tüm futbolcularımı kutluyorum. 7-8 gol pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki Türk taraftarına teşekkür ediyorum'' dedi.



''ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK''



Terim, bu karşılaşma öncesinde Ermenistan'ın 6 maçını izlediğini kaydederek, ''Rakiplerimi ciddiye alırım. Sahaya çıkan Ermeni takımında 11 oyuncunun 10 tanesini tutturduk. Çok analiz ettik. Kazanmak çok keyifliydi. Ermenistan'a başarılar diliyorum'' dedi.



Bu arada bazı Ermeni gazetecilerin cep telefonlarının çalması üzerine, ''Bir daha çalması durumunda basın toplantısını terk ederim'' uyarısında bulunan Terim, yeniden bir telefonun çalması üzerine teşekkür ederek toplantıyı yarıda bıraktı.

