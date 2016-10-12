Terim-Arda krizine Abdurrahim Albayrak el attı!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Türkiye'nin aylardır konuştuğu Fatih Terim-Arda Turan krizi konusunda TFF yöneticisi Ali Dürüst'le görüşeceğini söyledi.

Alem FM'e konuşan Albayrak, gerek Terim gerekse Arda'nın kendisinde özel bir yeri bulunduğunu belirterek, "Fatih hocam çok sevdiğim ve güzel günler yaşadığım bir insan. Arda’yı da çok severim. Bayrampaşa Altıntepsi’den, Galatasaray’a kazandıran benim.



Kosova maçına kadar hoca, babalığını gösterip Arda’yı çağırır ve Fatih hocanın evinde ya da başka bir yerde bu konu tatlıya bağlanır. Bağlanacağını düşünüyorum. Arda Turan, Barcelona’da forma giyiyor. Fatih Terim ise ülkenin yetiştirdiği ender insanlardan biri. Duyarlı insanlar aracı olmalı. İkisi arasında ne geçti bilmiyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var diye düşünüyorum. Bugün Ali Dürüst ile de görüşeceğim" dedi.

"Galatasaray'a hizmet borcumu ödemiş değilim"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a hizmet borcunun bitmediğini de vurgulayarak şöyle devam etti: "Ben bir Galatasaray aşığıyım. Galatasaray sevdalısıyım. Ben susuz durabilirim ama Galatasaray’sız yaşamam mümkün değil. Ben Galatasaray’a hizmet borcumu ödemiş değilim. Galatasaray’da yarım bıraktığım işler var.



Borcum var ve ödeyeceğim. İnşallah benim ve Galatasaray için hayırlısı ile Allah bana başkanlık nasip eder. Bunu genel kurul üyelerimiz, duayen isimlerimiz, büyüklerimiz bilir. Galatasaray için hayırlı ne ise onu nasip etsin” dedi.