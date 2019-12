-TERİM: ALINACAK DERSLERİ ALDIK İSTANBUL (A.A) -19.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın, teknik direktörlük görevi için anlaşıldığını açıkladığı Fatih Terim, geçmişten gerekli dersleri aldıklarını ifade ederek, ''İnşallah onları güzel tarafa çevireceğiz'' dedi. Habertürk Televizyonu'ndaki ''Teke Tek'' programına telefonla bağlanan Terim, sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını doğrulayarak, ''Kazanılan başarılardan, kazanılmayan başarılardan, başarısızlıklardan dersleri alarak, yapabileceğimizin en maksimumunu yapmayı istiyoruz. Hedef Galatasaray'da en yüksekler olmuştur. Alınacak dersleri aldık, inşallah onları daha güzel tarafa çevireceğiz'' diye konuştu. Galatasaray'ın en kısa sürede yeniden yarışmaya ihtiyacının olduğunu vurgulayan Fatih Terim, ''Ancak, bir yandan yarışmayı en iyi yerde bitirmek isterken, altyapıdan yeni Arda'ları bulmaya çalışmak, en önemli meziyetimiz bizim. Orası Galatasaray'ın geleceği. Bir takım şeyleri beraber götürmek zorundayız'' ifadesini kullandı. Fatih Terim, yeni seçilen yönetimin 3 senesinin olduğunu hatırlatarak, ''Biz de 3 senelik anlaşma yaptık. Ama her sene oturarak tekrar analiz yapmayı planladık. Uzun vadeli düşünmekte yarar var'' dedi. -''BİZİM HAYATIMIZ HEP RİSK ALMAKTIR''- İlk yıl sonunda başarılı olunmaması halinde eleştirilerin gelebileceğinin belirtilmesi üzerine Terim, ''Eleştiriler gelirse gelsin. En çok eleştirilerden birisiyim. Bunlara alışkınım. Doğru, düzgün, güzel, öğretici eleştirilerden her şeyi alırız. Ama ileride ben başarısız olursam ne olur kaygısıyla yola çıkılmaz. Bizim hayatımız hep risk almaktır'' diye konuştu. Terim, ''Galatasaray'ı özlediniz mi?'' sorusun da ''Galatasaray özlenmez mi özlenir tabii. Galatasaray da bizi özlemiştir. Hatamızla sevabımızla bizi affederler. Bizim her zaman kredimiz vardır. O yüzden olacak, ileride muhtemel başarısızlıklarda da korkmadan, her zaman gibi olduğu çıkıp neyse doğruyu söyleriz'' diye yanıtladı. Fatih Terim, ''İleride Fatih Terim ekolünü devam ettirebilecek bir antrenör ortaya çıkarmayı hedefliyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Muhakkak ki bunu istiyorum. Bunu Galatasaray'ın içinden gelmiş, efsanevi kadrosunda hizmet etmiş arkadaşlarımızla çalışmak istiyorum'' dedi.