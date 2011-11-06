-Terim: Aklımızda olmayan bir puan kaybı İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları Mersin İdmanyurdu maçındaki puan kaybını hesaba katmadıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, seyredenler için keyifli bir maç olduğunu vurgulayarak, ''İki taraf da kaybettiği 2 puana hayıflanabilir. Bizim açımızdan gol pozisyonu çok olan, ama rakibin de bir penaltı kaçırdığı, direkten topunun döndüğü bir karşılaşma'' dedi. Maçın özellikle ikinci yarısında çok gol pozisyonu ürettiklerini ve takım olarak baskıyı kırdıklarını anlatan Fatih Terim, ''Ancak, bazen olmayınca olmuyor. Mersin İdmanyurdu'nu da tebrik etmek lazım. Pozitif oyun adına güzel örnekler verdiler. İlk yarıda özellikle bütün etkili adamlarımızı kovalayarak, bizi oynatmamaya çalıştılar'' diye konuştu. Transfer çalışmaları olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, son dönemde basına bu konuyla ilgili yansıyan çok sayıda habere tepki gösteren Terim, şunları söyledi: ''Bir çok haber, liste okuyoruz. Kulübün internet sitesinde yalanlıyoruz ama yetişemiyoruz. Bir takım isteklerimiz olduğunu zaten ifade ettik. Şu anda belirlenmiş herhangi bir isim yok. Bu kadar ismi nerede, nasıl barındıracağız ben de bilmiyorum. Özellikle son 1 haftadır almadığımız oyuncu kalmadı. Bu durum, takımdaki bazı oyuncuları rahatsız ettiği için üzerinde duruyorum. Transfer dediğiniz zaman, belirli bir grubun ortaklaşa karar verdiği isimler üzerinde yapılan çalışmalardır. Herkesin keyfine göre yapılan çalışmalar değildir.'' -''Semih Kaya iyi gidiyor''- Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçının ardından Mersin İdmanyurdu karşısında da ilk 11'de görev verdiği genç oyuncu Semih Kaya'nın performansına övgüde bulundu. ''Kendi ocağımızda yetişmiş bir oyuncu olarak onu kutluyorum'' diyen Terim, ''Servet ve Gökhan da önemli oyuncularımız. Şu ara Semih ile Ujfalusi iyi oynuyorlar. Böyle bir genci kazanırsak çok memnun olurum ve diğer gençler için de örnek olur. Gelişerek devam edeceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı. -''Elmander'in iyi niyetinden memnunum''- Terim, Mersin İdmanyurdu karşısında bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen Johan Elmander'e destek olurken, ''Bu kadar emek verdikten sonra golle buluşmasını isterdim. Hep o buluştu tesadüfen gol pozisyonlarıyla. Ama iyi niyetli ve çalışıyor. O yüzden ben iyi niyetinden, saha içinde tüm gücünü verme isteğinden son derece memnunum. Elmander bugün kaçırdı ama bizim her zaman güvenebileceğimiz bir oyuncu'' şeklinde konuştu. -Dürüst: ''Bugün gol yollarında şanslı değildik'' Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, bu hafta 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını belirterek, ''Futbol adına gol hariç her şeyi yaptık. Tabi gol atamayınca istediğiniz sonucu almamış oluyorsunuz. Genelde oyunun hakimiydik. Ancak, pozisyon bulduğunuz vakit golü de atmanız lazım. Gol atamadığımız için tek puanla yetinmek zorunda kaldık. Galatasaray takım olarak görevini yerine getirdi. Sadece bugün gol yollarında şanslı değildik'' dedi.