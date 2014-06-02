Terim, ABD mağlubiyetini yorumladı: Yorulmuşuz

ABD yenilgisi sonrası konuşan Fatih Terim, takımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak son noktaya geldiğinin görüldüğünü söyledi.

İki tarafın da çok gol kaçırdığını aktaran Terim, oyunun tersine dönebileceği anların da olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Türkiye'ye göre daha hazır bir takım olduğunu vurgulayan Terim, "Biz hem fiziksel hem de zihinsel olarak son noktaya geldik. Buna rağmen oyuncularımdan ve turnuvadan genel olarak memnunum" ifadesini kullandı.

Hakan Balta'nın hatalarına ilişkin bir soru üzerine Terim, futbolcunun hatalarının mental ve fiziksel yorgunluktan kaynaklandığını ifade etti.

Türkiye'nin deplasmanda, 25 bin seyirci önünde bulabileceği en fazla pozisyonu yakaladığına değinen Terim, şunları söyledi:

"Çok keyifli bir maç oldu, bunu kabul edelim. İki taraf da bir orada, bir burada. Golü önce biz bulsak olay çok değişebilirdi ama baştan da söyledim, biz yorulmuşuz belli, hem mental hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Buna rağmen çok memnunum."



'Özel önlem almadık'



ABD'li gazetecilerin sorusu üzerine Bradley ve Altidore'un performanslarından övgüyle söz eden Fatih Terim, herhangi bir oyuncu için özel önlem almadıklarını kaydetti.

ABD'nin Dünya Kupası maçlarında iyi işler yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Terim, ABD'nin diri ve yetenekli oyunculara sahip bir takım olduğunu belirtti.

ABD Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann'ın, takıma mental ve felsefi olarak çok şey kattığını ifade eden Terim, aynı katkının dünya kupasında da görüleceğini sözlerine ekledi.



Klinsmann da konuştu



ABD Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, Türkiye'nin ilk devre kendilerini çok zorladığını belirterek, bu nedenle defansta önemli hatalar yaptıklarını vurguladı.

"İzlemesi güzel bir maç oldu" diyen Klinsmann, "Dünya kupasına kadar tam hazır olacağız. Tüm mevkilerdeki oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Çok alternatifli olmamız gerekiyor" dedi.

Özellikle Altidore'un rakip defans oyuncularını çok meşgul ettiğini anlatan Klinsmann, bu sayede Türk defans oyuncularının fazla ileriye çıkamadıklarını vurguladı.

Klinsmann, Türk Milli Takımı oyuncularına da değinerek, Türkiye'nin skoru her an değiştirebilecek futbolcuları olduğunu ve penaltı pozisyonunda bunun görüldüğünü belirterek, bu nedenle dikkatli oynadıklarını söyledi.