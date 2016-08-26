Terim A Milli Takım'a neşter vurdu; Arda, Selçuk, Gökhan, Caner ve Burak kadroya alınmadı!

A Milli Takım'ın Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Kadroya, Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, Galatasaray’dan Selçuk İnan, Beijing Gounzhou forması giyen Burak Yılmaz, Barcelona’dan Arda Turan, Fenerbahçe’den Inter’e gittikten sonra Beşiktaş’a kiralanan Caner Erkin gibi isimler alınmadı.

Başarısız EURO 2016 macerasından sonra Arda Turan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın teknik direktör Fatih Terim tarafından bir daha A Milli Takım'a çağırılmayacağı öne sürülmüş, Terim ile kadroya alınmayan futbolcular arasında turnuvaya katılma priminin dağıtılması konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtilmişti.

A Milli Takım’ın aday kadrosu şöyle: