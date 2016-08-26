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Spor

Terim A Milli Takım'a neşter vurdu; Arda, Selçuk, Gökhan, Caner ve Burak kadroya alınmadı!

Kadroya alınmayan futbolcularla Terim'in arasının açık olduğu biliniyordu

26 Ağustos 2016 22:19

A Milli Takım'ın Rusya ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Kadroya, Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, Galatasaray’dan Selçuk İnan, Beijing Gounzhou forması giyen Burak Yılmaz, Barcelona’dan Arda Turan, Fenerbahçe’den Inter’e gittikten sonra Beşiktaş’a kiralanan Caner Erkin gibi isimler alınmadı.

Başarısız EURO 2016 macerasından sonra Arda Turan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın teknik direktör Fatih Terim tarafından bir daha A Milli Takım'a çağırılmayacağı öne sürülmüş, Terim ile kadroya alınmayan futbolcular arasında turnuvaya katılma priminin dağıtılması konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtilmişti.

A Milli Takım’ın aday kadrosu şöyle:

 

ETİKETLER

A Milli TakımAday kadroArda TuranSelçuk İnanBurak YılmazGökhan GönülCaner Erkin

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