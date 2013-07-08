Terim, 6 oyuncuyu geride bıraktı

2013-2014 sezonu hazırlıkları kapsamında birinci dönem yurtdışı kampını 8-16 Temmuz 2013 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentindeki St. George's National Football Centre'da gerçekleştirecek olan Galatasaray Futbol Takımı, bu sabah İngiltere’ye hareket etti.



Sarı - kırmızılılar, Atatürk Havaalanı'ndan kalkan özel bir uçakla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüreceği İngiltere'ye uçtu.



Galatasaray'ın İngiltere kafilesinde; Aykut Erçetin, Eray İşcan, Dany Nounkeu, Gökhan Zan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Albert Riera, Emmanuel Eboue, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Kazım Kazım, Engin Baytar, Erman Kılıç, Nordin Amrabat ve Burak Yılmaz yer alıyor.



Fatih Terim, Yiğit Gökoğlan, Sercan Yıldırım, Ufuk Ceylan, Mehmet Batdal, Emmanuel Culio ve Furkan Özçal'ı kamp kadrousna dahil etmedi.