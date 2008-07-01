Terim, "devam" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Fatih Terim ile A Milli Takım'daki görevine devam etmesi konusunda anlaşma sağladı.

Terim'in 2010 yılında bitecek olan sözleşmesini 2012 yılına kadar uzatma isteğini tecrübeli hocaya ileten TFF Başkanı Hasan Doğan, Terim ile her konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtti.

Futbol Federasyonu'nun, Beşiktaş Toprak Center'daki yerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Hasan Doğan, Fatih Terim'in, kendisine sundukları 2012 yılına kadar görevinde kalması teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Fatih Terim ile bugün bir görüşme yaptığını anlatan Hasan Doğan, ''2010 yılına kadar kendisiyle sözleşmemiz vardı. Ben 2 yıl uzatarak, 2012 yılına kadar sözleşme teklif ettim. Kendisi de Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak bulunmaktan memnun olduğunu, yönetimle çok uyumlu bir çalışma sergilediğini, 2012 yılına kadar da kendisine gösterdiğimiz güvenden ötürü teşekkür ettiğini ve milli takımın başında olacağını ifade etti. Biz de kendisine teşekkür ettik. Fatih Terim, 2012 yılına kadar milli takımın başındadır. İnşallah onun önderliğinde bu cesur yüreklerle birlikte, Türk milleti daha nice güzel neticeler alacak ve sevinecektir'' dedi.

''AYAKLARIMIZIN YERDEN KESİLMEMESİ GEREKİR''

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde edilen başarının önemine değinen ve bunların kalıcı ve sürekli olması için çalıştıklarını anlatan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, yine de bu havaya kapılarak ayakların yerden kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Kazanılan başarının Türk futbolundaki sorunları çözmediğini dile getiren Doğan, ''Sorunlarımız, turnuva öncesi ne ise yine aynı. Kendimizi olduğumuzdan farklı görme yanlışına düşmememiz lazım. Ayaklarımızın yerden kesilmemesi gerekir'' dedi.

Futbolda dünün olmadığını, sürekli yarının bulunduğunu söyleyen Hasan Doğan, ''Yarınımızda da 2010 Dünya Kupası elemeleri başlıyor ve Avrupa Şampiyonu İspanya ile aynı gruptayız. Bu gruptan sadece bir takım doğrudan çıkacak. İlk maçımızı yaklaşık 2 ay sonra Ermenistan'da oynayacağız. Bu nedenle hızlı bir şekilde, bu turnuvaya hazırlanmamız lazım. Eksikliğimizin hiçbir şekilde olmaması gerekir'' şeklinde konuştu.