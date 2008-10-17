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Spor

Terim 250 bin YTL istedi

TFF, Milli Takımlar Teknik Direktörü’nün sözleşmesinin 2012’ye kadar uzatılması için aylık maaşının 250 bin YTL’ye çıkarılmasını istemesini y&u

17 Ekim 2008 03:00

TFF ile Fatih Terim arasında dün atılması gereken imzada prüz çıktı. Bazı yöneticiler, Milli Takımlar Teknik Direktörü’nün sözleşmesinin 2012’ye kadar uzatılması için aylık maaşının 250 bin YTL’ye çıkarılmasını istemesini yüksek buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim arasında tecrübeli teknik adamın 2010 yılına kadar olan sözleşmesinin 2012’ye kadar uzatılması konusunda dün atılması gereken imzalar rötar yaptı. 

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Estonya maçı öncesi iki taraf arasında daha önce sözlü olarak sağlanan anlaşmanın dün bir imza töreni ile kağıt üstünde resmiyet kazanacağı belirtilmişti. Ancak Tallin’deki sürpriz beraberliğin ardından önceki gece yarısı Türkiye’ye dönen kafilede beklenen imzanın haftaya kaldığı öğrenildi. Rötara ise Terim’in alacağı yüksek maaşın yol açtığı ifade etildi.

Haluk Ulusoy döneminde sözleşmesi uzatılan ve Levent Bıçakcı döneminde 110 bin YTL olan, Hasan Doğan yönetiminde 180 bin YTL’ye çıkartılan Terim’in aylık maaşı, Mahmut Özgener başkanlığındaki yeni TFF Yönetim Kurulu tarafından uzatılacak sözleşmeyle 250 bin YTL’ye çıkarılacaktı. Ancak TFF Yönetim Kurulu’ndaki bazı yöneticiler dün Terim’in maaşındaki artışın çok yüksek olduğunu belirterek konunun yeniden görüşülmesini istedi.

Bu rakam çok yüksek

Terim’in her şeyin önüne geçtiğini ifade eden bazı yöneticiler, "Fatih Terim Hoca’nın şu anda 2010 yılına kadar sözleşmesi var. Terim sözleşmesini 2012 yılına kadar uzatmak için aylık maaş olarak 250 bin YTL istiyor. Türkiye şartlarında çok yüksek olan bu parayı vermek zor olur" görüşünü dile getirdi.

Özgener ise "Fatih Terim ile 2010 yılına kadar sözleşmemiz zaten var. Teknik direktörümüz ile şartlarda önemli ölçüde anlaştık ve imzayı atacağız" yorumu yaptı.

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