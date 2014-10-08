Terhise iki gün kala 'firar' gerekçesiyle öldürülen Er Özcan soruşturmasında zamanaşımına 20 gün kaldı

Hatay'ın Hassa ilçesi Gökhan Suriye Sınır Karakolu’nda teskeresine 2 gün kala 25 Ekim 1994 günü, firar ettiği gerekçesiyle sırtından vurularak öldürülen Batmanlı piyade er Nihat Özcan'ın durumunda zamanaşımına 20 gün kaldı.

Sivil ve askeri soruşturmanın yürütüldüğü olayla ilgili dava açılması aşamasına gelinmedi. Piyade er Nihat Özcan’ın kuşkulu ölümüyle ilgili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve HDP’liler yakından ilgilendi. Konu, en üst düzeyde ve makamda ele alındı. Ancak, savcılıktan dava aşamasına taşınamadı.

Nihat Özcan’ın kardeşi Şeyhmus Özcan, ağabeyinin durumuyla ilgili “Eğer bir şey yapılmazsa 20 gün sonra zamanaşımına girilecek. Aslında faili belli ağabeyimin. Öldürüldüğü gün tutulan tutanaklar, bilirkişilerden görüş istenirse veya bu tutanaklar tarafsız psikologlar tarafından inceletilirse, katilinin kim olduğu ortaya çıkar” dedi.

‘Türkiye-Suriye sınırından bir şehit yatıyor’

Şeyhmus Özcan, soruşturmaların tamamlanıp dava aşaması için kamuoyundan destek arayışını sürdürüyor. “Yıllardır yetkililere sesleniyorum” diyen Şeyhmus Özcan’ın açıklaması şöyle:

“Eğer bu dava faili bulunup cezalandırılmadan zamanaşımına uğrarsa bunun vebalini mahşerde yine yetkililer vermek zorunda kalır. Size sesleniyorum sayın yetkililer. Sizin de evladınız var. Hadi diyelim ki benim ağabeyim değil bu asker, peki Devletimizin askeri değil miydi? Devlet size yetki vermiş, neden bu yetkinizi kullanmıyorsunuz.”

HDP, Milli Savuma Bakanı’na sormuştu

HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken de, konuyu eski Başbakan Tayyip Erdoğan’a yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı. Baluken, önergenin gerekçesinde şöyle demişti:

“1994 yılında Hatay Hassa Gökhan Sınır Karakolu'nda askerlik yapan Batman nüfusuna kayıtlı piyade er Nihat Özcan teskeresine dört gün kala Suriye topraklarında sırtından vurulmuş olarak bulundu. Olay üzerine askeri yetkililerin aileye yapmış olduğu bilgilendirme de Nihat Özcan’ın firar ettiğini ve firar sonrası Suriye topraklarında PKK’lilerce öldürüldüğü ifade edilmiştir. Cenazeyi almak için Hatay’a giden baba Fahrettin Özcan’ın kamuoyuna yansıyan iddialarında, er Nihat Özcan’ın arkadaşlarının ‘Nihat’ı tuvalette öldürdüler. Şükrü Teğmen bir kolunu, Osman Çavuş ise diğer kolunu tutmuştu, yüzbaşı da ateş etti’ söylediklerini ifade etmiştir.

Özcan’ın ailesinin olayın aydınlatılması için soruşturmanın hızlandırılmasına yönelik talepleri neden dikkate alınmamaktadır?

Başbakanlığınız döneminde ailenin acısını paylaşmak için yapmış olduğunuz bir görüşme olmuş mudur?

Zaman aşımı ile yüz yüze olan bu olayın biran önce aydınlatılması için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır?”