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Terhisine 25 gün kalan asker, arkadaşının silahından çıkan kurşunla vuruldu

Duman, GATA'da tedavi görüyordu

19 Haziran 2016 19:30

Şırnak'ta önceki gün arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan Erzurumlu asker Muhammet Duman, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Duman’ın terhisine 25 gün kaldığı öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre,  Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugayında vatani görevini yapan Muhammet Duman, arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralandı. Muhammet Duman, askeri helikopterle tedavi için Ankara GATA'ya sevk edildi. Duman, GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Terhisine 25 gün kaldığı öğrenilen Erzurum'un Aşkale ilçesi Dumanoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı askerin acı haberi baba evine ulaştı. Şehidin cenazesinin yarın Aşkale'de Merkez Çarşı Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dumanoğlu köyünde toprağa verileceği bildirildi.

 

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AskerkurşunateşsilahMuhammet Duman

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