Terhisine 2 ay kalan er: Üzerime kolonya döküp yaktılar!

Konya 3. Ana Jet Üssü Hizmet Bölüğü'nde askerliğini yapan ve terhisine yaklaşık 2 ay kalan Sivaslı Umut Bıyık, 4 asker arkadaşı tarafından önce darp edildiğini ardından üzerine kolonya dökülerek yakıldığını söyledi.

CNN Türk’ün haberine göre, Sivaslı er Umut Bıyık, 24 Ağustos Çarşamba günü, burnunda sürekli kanama olduğu için hastaneye gitmek istediğini, ancak izin kağıdının diğer asker arkadaşları tarafından yırtıldığını sonrasında da darp edildiğini söyledi.

Bıyık olayı şöyle anlattı: "Ben burnumdaki kanamalardan dolayı sürekli hastaneye gidiyordum. Ameliyata gitmek için izin kağıdı yazdırdım. Kağıdı komutana gösterecektim. B.B ile E.B isimli şahıslar kağıdı elimden alıp yırttılar. Daha sonra beni darp ettiler. Kağıdı yırtık şekilde cebime koyup komutana göstermek için yanına gittim. Komutana ameliyat olacağımı söyledim ama beni hastaneye göndermedi. Ben de bunun üzerine görev yerimdeki komutana gittim. Komutanıma beni darp ettiklerini, hastaneden aldığım kağıdı yırttıklarını söyledim. Komutanımız daha sonra bölük komutanımıza kağıdı götürdü.

Daha sonra beni dört kişi çağırdı. Ben de gittim. Bana bu kağıt ne diye sordular. Ben de anlattım. 'Benim burnumdan ameliyatım vardı, göndermediniz' dedim. Bu ameliyatın kağıdı dedim. 'Bunlar benim kağıdımı yırttı' diye söyledim. Sonra bana 'Ben seni zaten göndermeyecektim' dedi. 'O kağıdın bir önemi yok' dedi. Sonra beni darp edenleri çağırdı. Onlara tutanak tuttu. Daha sonra E.B'a 'Eğer bu çocuğa bir şey yaparsan tüm suç senin üzerine olacak' dedi. Komutan ayrıca 'Kolundaki morluğu ben senin yapmadığını nereden bileyim' diye söyledi. 'Şahit göster' dedi. Kimse şahit olmadı. Daha sonra ben komutanın odasından çıktım. Şahitlik için de kendi koğuşumdaki arkadaşlara, görenlere bana şahit misiniz diye sordum. Onlar olmayız dediler. Beş kişinin onları sıkıştırdığını söylediler" dedi.

“Üzerime kolonya döküp yaktılar”

Bıyık, aynı kişilerin kendisini çamaşırhaneye kapatarak ikinci kez darp ettiğini daha sonra daha sonra kolonya dökerek kendisini ateşe verdiğini öne sürdü.

Umut Bıyık, "Yanımda gelen adam beni alıp çamaşırhaneye götürdü orada beni kilitledi. Orada dört kişi beni dövdüler, o anda benim telefonum çaldı. Ben de bir an telefonumu çıkarttım. Onlar da ses kaydı aldığımı gördüler. Sonra hepsi birden beni darp ettiler. Ondan sonra elime sigara yakıp basmaya çalıştılar. Sonra bir kişiye kolonya getirttiler. Tişörtümün üzerine kolonyayı döküp, diğeri de çakmağı yakıp üzerime attı. Daha sonra beni söndürmeye çalıştılar. Elim ayağım hep yandı. O panikle kendimi yere attım. Üzerimdeki tişörtümü çıkarttım. Ama ona rağmen bu kişiler beni oradan çıkartmayarak ölümle ve ailemle tehdit ettiler. Ben de o an kurtulmak için onların yaptığını söylemeyeceğimi ifade ettim. Orada beni bayağı beklettiler. Orada elime diş macunu falan sürdüler. Yüzüme krem sürdüler. Sonra acım artmaya başlayınca onlara beni çıkartmaları için yalvardım. Onlar hakkında şikayette bulunmayacağımı söyledim. O anda beni çamaşırhaneden çıkarttılar. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

"Hastanede korktuğum için yalan ifade verdim"

Olayın ardından kendisini darp edenlerden bir kişi ile birlikte hastaneye gittiğini kaydeden Bıyık, "Hastaneye gittiğimde yanımda beni dövenlerden biri vardı. O yüzden orada da korktuğum için hastanede gerçek olayları anlatamadım. Beni dövenlerden olan o çocuk çıkınca da beni yaktılar dedim. Anneme ulaşmak istediğimi söyledim. O şekilde söylemem rağmen polis falan gelmedi. Bana adli rapor tutmadılar. Tekrar bölüğün hastanesine gönderdiler. Bir gece orada kaldım. Sabah komutan ne olduğunu sordu. Sonra benim ilk verdiğim ifadeyi okudu. 'Kendini mi yaktın olay böyle mi oldu' diye sordu. Ben de komutanım beni bölüğe göndermeyecekseniz her şeyi anlatacağım dedim. 'O da tamam ne olduysa anlat' dedi. Eline kağıdı aldı anlattıklarımı yazmaya başladı. Ben de beni yaktıklarını belirterek olanları anlattım. O da adli savunma hazırladı. Olaydan herkesin haberinin olacağını söyledi. Sonra beni tekrar hastaneye gönderdiler. Hastanede annemler geldi. Orada da bir aylık hava değişimi raporu aldım. Beni eve gönderdiler" şeklinde konuştu.

Birinci derece yanıklar

Vücudun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Bıyık'ın göğsünde ve yüzünde ise birinci derece yanıklar meydana geldi. Bıyık'a, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 30 günlük rapor verildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ailesinin yanına gelen Bıyık, kendisi bu hale getirenlerin cezalandırılmasını istediğini dile getirdi. Bıyık'ın ailesi, oğullarını darp ettiği iddia edilen 4 asker ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.