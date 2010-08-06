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TERHİSİNE 15 GÜN KALA ŞEHİT OLDU  AYDIN (A.A)

06 Ağustos 2010 15:46

-TERHİSİNE 15 GÜN KALA ŞEHİT OLDU  AYDIN (A.A) - 06.08.2010 - Ağrı'nın Doğuzbayazıt ilçesinde dün terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Komando Er Serkan Özpınar'ın (21) Aydın'daki evinde yas var. Doğubayazıt ilçesinin dağlık arazi kesiminde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Komanda Er Serhan Özpınar'ın Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ovakaraağaçlı köyündeki ailesine acı haberi, Aydın Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Uğur Özcan verdi. Şehidin babası Mehmet Özpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun terhisine 15 gün kala şehit olduğunu belirterek, ''Bu terörün Allah belasını versin. Vatan sağolsun'' dedi. Anne Gülsüm Özpınar da ''Çocuğumu yediler. Sekiz aydır görmedim, hasret gittim'' diye feryat etti.  Şehidin cenazesinin akşam saatlerinde köye getirilerek, toprağa verileceği öğrenildi.

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