-TERHİS OLAN POLİSLERE OY HAKKI ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Polislik mesleğinde 10 yılını dolduranların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ilişkin yasa hükmü gereği askerlikten terhis olan polisler, yarın saat 17.00'ye kadar seçim kuruluna başvurmaları halinde seçmen listelerine kayıt yaptırabilecek ve 12 Haziran milletvekili genel seçiminde oy kullanabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan ya da ilgili nüfus müdürlüklerine ve seçim kuruluna başvurdukları halde ''asker'' ya da ''vatani görevini yapıyor'' olarak gözüken polislerin oy kullanabilmesinin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na görüş sordu. Yüksek Seçim Kurulu Genel Müdürlüğe verdiği cevapta, Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında terhis olan emniyet teşkilatı personelinin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirileceği yarın saat 17.00'ye kadar ilgili seçim kurulu başkanlıklarına bizzat başvurulması halinde seçmen listelerine kayıt yaptırabileceğini bildirdi.