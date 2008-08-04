Tergat maratonda yok

Tempo24-



Maratonda eski dünya rekortmeni Kenyalı atlet Paul Tergat, form eksikliği nedeniyle 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.



Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tergat, antrenmanlarını yeni bitirdiğini, ancak olimpiyatlarda yarışabilmek için yeteri kadar formda olmadığını söyledi.



39 yaşındaki tecrübeli sporcu, 2003-2007 yılları arasında 2:04:55'lik zamanla maratonda dünya rekorunu elinde bulundurmuş ve ''geçmiş zamanların en başarılı uzun mesafe koşucusu'' olarak anılmıştı.



Tergat, 1996 Atlanta ve 2000 Sydney Olimpiyatları ile 1997 ve 1999 dünya şampiyonalarında 10 bin metrede gümüş, 1996 Dünya Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı.

