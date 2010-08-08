T24 - Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, YAŞ toplantılarının ardından Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanması beklenen terfi listesinin açıklanmaması üzerine, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu komutanların terfi etmelerine karşı oldukları bilindiğine göre, bu komutanların terfilerinin değil, tayinlerinin beklenmesi daha gerçekçi görünüyor" dedi.

Fikret Bila'nın Milliyet gazetesinde "Terfi değil, tayin bekleniyor başlığıyla yayımlanan (8 Ağustos 2010) yazısı şöyle:

Terfi değil, tayin bekleniyor

Sıkıntılı geçen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı sonrasında merak uyandıran bir konu görev süreleri uzatılan komutanların listesiydi.

YAŞ toplantıları sonunda Genelkurmay Başkanlığı tarafından basına dağıtılan listelerde terfi edemeyen, ancak görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin listesi de olurdu. Ancak, bu kez bu liste dağıtılmadı.

Söz konusu listede Balyoz davası nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan ve 16 Aralık 2010 için duruşma günü verilen komutanlar da vardı. Merakın nedeni buydu.

YAŞ toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylamasından sonra, haklarında yakalama kararı bulunan komutanların terfi ettirilmediği, ancak emekli de edilmedikleri, görev sürelerinin bir yıl uzatıldığı bilgisi gelmişti.

Liste neden yok?

Bu bilgiye rağmen, Genelkurmay Başkanlığı’nın görev süreleri uzatılanların listesini, terfi edenler listesiyle birlikte neden dağıtmadığı anlaşılamadı.

Genelkurmay’ın bu tutumu, yakalama kararlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmamasından kaynaklandığı yorumları yapıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararlarını kaldırmasından sonra ise söz konusu komutanların terfi edebilecekleri de yapılan yorumlar arasındaydı. Genelkurmay’ın bu olasılığı dikkate alarak, söz konusu listeyi açıklamadığı da vurgulanıyordu.

Terfi olabilir mi?

Ancak, Cumhurbaşkanı Gül’ün, söz konusu isimlerin görev sürelerini uzatan kararı imzaladığı bilgisi geldiğine göre, bu komutanların terfi etmeleri nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Gül’ün haklarında yakalama kararı çıkanların terfi edilmesine karşı olduğunu daha önce yansıtmıştım. Yakalama kararları kalktı, ama dava 16 Aralık’ta başlayacak. Bu itibarla Gül’ün bu konudaki düşüncesinin değişmesi zor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın onayladığı kararların Genelkurmay tarafından değiştirilmesi mümkün değil. Bu halde, YAŞ’ın yeniden toplanması, bu kararların iptal edilmesi, iptal kararının Cumhurbaşkanı tarafından yeniden onaylanması gibi bir gelişme yaşanması gerekiyor ki, bu olasılık gerçekçi durmuyor.

Veya geride kalan YAŞ toplantısında, söz konusu komutanların dosyalarının ayrılmış olması, yakalamaya itirazların beklenmesine karar verilmiş olması gerekir. Bu halde yakalama kararı kalktığına göre, yeniden YAŞ’ın toplanıp bu komutanlar için karar vermesi söz konusu olur. Ancak Çankaya’dan gelen bilgiler, bu komutanların görev sürelerinin uzatıldığı yolunda...

Tayin bekleniyor

Aralarında 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya gibi isimlerin bulunduğu 11 general ve amiral için tayin olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Söz konusu komutanların görev yerlerinin değiştirileceği bilgisi geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu komutanların terfi etmelerine karşı oldukları bilindiğine göre, bu komutanların terfilerinin değil, tayinlerinin beklenmesi daha gerçekçi görünüyor. Terfi ihtimali sadece bu komutanların dosyalarının YAŞ’ta ele alınmamış olması ve yeni bir YAŞ toplanması halinde ortaya çıkar ki, bu da Çankaya’dan gelen bilgilerle çelişir.