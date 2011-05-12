‘Tereddütüm var, tedbir almalıyız’

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Yıldız, MMEKA’nın kazandığı Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım’ın özelleştirme ihalelerinin hatırlatılması üzerine, “1.2 milyar doları ödeyemeyen bir yapının 5 milyar dolarlık yapının altına nasıl gireceğiyle alakalı tereddütüm var. Böyle bir kaynağı bu projede gerçekleştiremeyenin diğerinde de gerçekleştiremeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.MMEKA’nın en yüksek teklifi verdiği Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik özelleştirmelerinde ihale bedelinin yatırılması için 31 Mayıs’a kadar süre var.