‘Tereddütüm var, tedbir almalıyız’

T24 - Mehmet Emin Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova Grubu ile Mehmet Kazancı’nın ortaklığı MMEKA şirketinin Başkent Doğalgaz’ı devralmak için tanınan süre dolmasına rağmen ödeme yapmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesini değerlendiren Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Hem BOTAŞ’ın hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ödeme planları bunun üzerine kuruluydu. Hızlıca tedbir almamız gerekiyor” dedi.
Yıldız, MMEKA’nın kazandığı Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım’ın özelleştirme ihalelerinin hatırlatılması üzerine, “1.2 milyar doları ödeyemeyen bir yapının 5 milyar dolarlık yapının altına nasıl gireceğiyle alakalı tereddütüm var. Böyle bir kaynağı bu projede gerçekleştiremeyenin diğerinde de gerçekleştiremeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.
MMEKA’nın en yüksek teklifi verdiği Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik özelleştirmelerinde ihale bedelinin yatırılması için 31 Mayıs’a kadar süre var.