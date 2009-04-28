Tercümedeki Deniz Feneri dosyası Türkçe çıktı!

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'daki "Deniz Feneri Davası"na ilişkin cuma günü Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Adalet Bakanlığına getirdiği dosyanın hem Almancası hem de Türkçesinin bulunduğunu bildirdi.



Şahin, bakanlıktan ayrılırken gazetecilerin Almanya'daki "Deniz Feneri Davası"na ilişkin sorularını yanıtladı.



Bakan Şahin, bir soru üzerine, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin cuma günü davaya ilişkin bir başka dosya daha getirdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Adli yardım talebi içeren bir dosya. Şu anda bu dosya değerlendiriliyor. Eğer bir eksiklik varsa karşı tarafa bildirilir, yoksa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Biz Adalet Bakanlığı olarak içeriğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim görev alanımız değil.



'Bilgi verilmemişti'



Cuma günü gelen dosyanın hem Almancası var hem Türkçesi var. Cuma günü bana geldiğinde arkadaşlarımız içeriğiyle ilgili bana bilgi vermemişlerdi. Dün bilgi aldım ayrıca bu dosyanın Türkçesini de göndermişler. Arkadaşlarımız anlaşma bağlamında bir eksik olup olmadığını inceliyorlar."



Şahin, "16 kişi hakkında bilgi ve belge istendiğine" ilişkin iddiaların bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Ne sayı, ne şahıslar, ne neyle itham ediliyorlar... Bu konu tamamen Adalet Bakanlığı olarak bizim görevimizin dışındadır. Biz bunlarla hiç ilgilenmiyoruz. Bunlarla ilgili dosyayı gönderdiğimizde Cumhuriyet Savcılıkları ilgilenecek" dedi.



‘Evrak tercümede’ demişti



Bakan Şahin, 26 Nisan 2009 tarihinde yaptığı açıklamada Almanya’dan gelen yeni dosya için aynen şunları söylemişti:



"Deniz Feneri diye nitelenen Almanya'da bitmiş veya şu anda yeniden başlatılmış bir soruşturma ile ilgili geçtiğimiz Cuma günü 11.15 civarında Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliğinden bize bir evrak geldi, Adalet Bakanlığı'na... Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz evrakları inceliyor. Tabii tercüme edecek. Ama önümüzdeki hafta zannediyorum ki ne talep ettiklerini önümüze getirirler."

