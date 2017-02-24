Tercümanların ‘Trumpça’ ile imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendine has üslubundaki konuşmalarını tercüme etmek dünyanın dört bir yanındaki tercümanlar zorlanıyor. Japon tercümanlar, ‘Trumpça’ olarak adlandırdıkları, Trump’ın konuşmalarını tercüme etmeyi ‘kabus gibi’ olarak tanımlıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Japon tercümanlar arasındaki genel kanı, ‘eğer söylediklerini doğrudan tercüme edersek aptal gibi görünürüz’ yönünde.

"Nadiren mantıklı konuşuyor"

Mütercim tercüman Chikako Tsuruta, Trump hakkında, “Nadiren mantıklı konuşuyor, ve olaylara sadece tek taraflı yaklaşarak, altını çizmek istediği bölümleri mutlak doğru olarak yansıtıyor. Çoğu zaman iddialarının gerçeklere dayalı olup olmadığından şüphe duyuyorum” dedi.

Tsuruta tercüme camiasını ikiye bölen, tartışmalı söylemlerin yumuşatılması konusunu gündeme getirdi.

Ancak Trump’ı tercüme etmenin zorluğu sadece kullandığı üslupla ilgili değil. Carnegie Mellon Üniversitesi Lisan Teknolojileri Enstitüsü tarafından yapılan ‘okunabilirlik analizi’ Trump’ın sözcüklerle arasının, seçim kampanyasındaki rakiplerinin gerisinde olduğunu gösterdi.