T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tercan'daki katliamda ölen Ersin Kan, Bingöl'de toprağa verildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan'ın müftülüğün aylık olağan toplantısını basıp, öldürdüğü 4 kişiden biri olan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan (26), memleketi Bingöl'de, son yolculuğuna uğurland

18 Ağustos 2018 18:06

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Tercan İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan\'ın müftülüğün aylık olağan toplantısını basıp, öldürdüğü 4 kişiden biri olan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan (26), memleketi Bingöl\'de, son yolculuğuna uğurlandı.
Tercan\'da müftülük çalışanı Fatih Aslan\'ın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kan\'ın cenazesi, memleketi Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyüne getirildi. Bekar olduğu belirtilen Kan\'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AzizDHA ERZİNCAN TercanMüftülüğüFatih AslanMüftü Vekili Ersin KanBingölTercanKanElmalıBekar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24