Tercan'daki katliamda ölen Ersin Kan, Bingöl'de toprağa verildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Tercan İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan\'ın müftülüğün aylık olağan toplantısını basıp, öldürdüğü 4 kişiden biri olan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan (26), memleketi Bingöl\'de, son yolculuğuna uğurlandı.

Tercan\'da müftülük çalışanı Fatih Aslan\'ın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kan\'ın cenazesi, memleketi Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyüne getirildi. Bekar olduğu belirtilen Kan\'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

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