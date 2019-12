-TERAVİHTEN SAHURA TARAFTARLARIN MAÇ PROVASI KÜTAHYA (A.A) - 17.08.2010 - Selma Kocabaş - Bank Asya 1. Lig'de bu sezon ilk kez mücadele edecek TKİ Tavşanlı Linyitspor'un taraftarları, teravih namazı sonrası buluştukları parkta, sahur vaktine kadar meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak tıpkı futbolcular gibi sezona hazırlanıyor. ''Neşter'' ve ''Murat Gazi'' taraftar gruplarına üye gençler, Ramazan ayının ilk gecesinden bu yana, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Murat Gazi Parkı'nda buluşuyor. Kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları, davullar çalıp meşaleler yakarak takım için hazırladıkları tezahüratları söylüyor ve sahur vaktine kadar burada birlikte vakit geçiriyor. Grupların üyeleri, takıma hem iç sahada hem deplasmanda daha iyi nasıl destek verebilecekleri yönünde sohbetler de yapıyor. Neşter grubu üyelerinden Macit Yıldırım, AA muhabirine, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 4 sezonda amatör kümeden Bank Asya 1. Lig'e yükselmesinin büyük bir tırmanış öyküsü olduğunu söyledi. Bu takımın eninde sonunda Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Çok yakın bir geçmişte amatör olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Birçok spor yorumcusu da bunu spor programlarında söylüyor. 4 sezonda ligleri bu kadar hızlı geçebilen dünyadaki birkaç takımdan biriyiz. Bununla gurur duyuyoruz. Büyük sıkıntılar çekerek bu günlere nasıl geldiğimizi biliyoruz. 4 yıldan bu yana ilçemize gelen hiçbir rakip taraftara olumsuz bir davranışta bulunulmadı. Hedefimiz centilmenlik içerisinde bir taraftar grubu oluşturmaktı. Bunu da başardık. Geçen yıl TFF 2. Lig'de taraftarı nedeniyle ceza almayan tek takım biziz. Lige damgamızı böyle vurduk. Buraya gelecek bütün rakip takım taraftarlarına meşhur leblebimizi ikram edip misafirperverliğimizi göstereceğiz.'' Yıldırım, geçen sezon aynı ligde yer aldıkları Sakaryaspor'un taraftarlarıyla hem Tavşanlı hem Adapazarı'ndaki maçlarda güzel dostluklar yaşadıklarını dile getirerek, bu tür güzelliklerin bu sezon da sürmesini dilediklerini kaydetti. -TARAFTARLAR, LİNYİTSPOR'U İNTER'E BENZETİYOR- Murat Gazi taraftar grubu üyesi Hakan Can da TKİ Tavşanlı Linyitspor'un oyun stilini, İtalya'nın Milano kentinin Serie A'da mücadele eden ünlü takımı İnter'e benzettiklerini ifade etti. Takımın Bank Asya 1. Lig'de başarılı olacağına inandıklarını anlatan Can, Bolu'da tüm 1. Lig takımlarının taraftar gruplarınca toplantı yapıldığını ve sezonun centilmence geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiklerini belirtti. Can, şöyle devam etti: ''Teravih namazı ile sahur vakti arasında parkta toplanıp çalışıyoruz. Nasıl futbol takımları her sene taktiklerini değiştiriyorsa biz de her sene hazırlık yapmalıyız. Çünkü Bank Asya 1. Lig'deyiz. Basit bir lig değil, bunun için bu çalışmaları yapıyoruz. Karşılıklı ve çok güzel bir uyum içerisinde Neşter grubuyla beraber çalışıyoruz.''