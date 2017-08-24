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Terastan aşağı düşen yaşlı adam öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde iki katlı evinin terasından aşağı düşen 86 yaşındaki Vatan Eylengül yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2017 20:50

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde iki katlı evinin terasından aşağı düşen 86 yaşındaki Vatan Eylengül yaşamını yitirdi.
Olay öğleden sonra, Körfez Güney Mahallesi Engin Sokak\'ta meydana geldi. Evinin terasına çıkan 3 çocuk babası Vatan Eylengül dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınları, Vatan Eylengül\'ün bahçeye düştüğünü görünce 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Vatan Eylengül\'e müdahalede bulundu.
Özel bir hastaneye kaldırılan Vatan Eylengül yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

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