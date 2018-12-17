Tepkilere neden olmuştu; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrenci Andı dilekçesine düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı avukatları ana dilekçenin tartışma yaratan bütün unsurlarını silerek ‘‘ek beyan’’ adı altında yeniden Danıştay’a sundu. MEB’in toplu silme işleminde dilekçedeki “Eğitimin her kademesinde Atatürk milliyetçiliği ve Cumhuriyetin temel nitelikleri pekiştirilmektedir” bölümü 'kayboldu'.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre ilk dilekçede Öğrenci Andı’na yönelik, “Papağan gibi tekrarlanan sözler”, “kafasına vura vura belletme”, "faşizm ve komünizm benzeri uygulama”, “çağdışı ve bilimsel değil” gibi hakaret içeren benzetme ve değerlendirmeler ek beyanda yer almadı.

'Faşizm' ve 'komünizm'den vazgeçen MEB, “Andımız gibi uygulamalar 1900’lü yılların ilk yarısında yaygın olarak kullanılan uygulamalardır,” diyerek ifadesini yumuşattı. Ancak bakanlık Andımız’a yönelik olarak, “Askeri ağırlıklı rejimler bu tür uygulamaları temel almışlardır,” diyerek okulların ideolojikleştirilmesi ısrarını sürdürdü.

Türklüğe ilişkin tanımlamalar da yeni beyanda yer almadı. Bakanlık, “Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur” başta olmak üzere milli kimlik ve uluslaşma üzerinden yaptığı bütün tanım ve değerlendirmeleri dilekçeden çıkardı. Bunun yerine ‘bilimsel gerekçelere uygunluk’ başlığı altında MEB’in eğitimbilim anlayışı ile başlanılarak, eski dilekçedeki ifadeler bu bölümde kopyalandı.

Bakanlık tek tek ifadeleri dilekçeden ayıklamaya çalışsa da, Andımız’a yönelik “Bu tür davranış odaklı uygulamalar, bireyler için hakiki bir anlam kazandırmaktan ziyade, ritüel haline getirilmiş, otomatik refleksler oluşturmaktan öteye geçmemektedir” değerlendirmesinden vazgeçmedi.

Bakanlığın ilk dilekçesinde yer alan, “Eğitimin her tür ve kademesinde Atatürk milliyetçiliği ve Cumhuriyetin temel nitelikleri pekiştirilmektedir,” cümlesi silindi. Ancak dilekçeden “Kazandırmayı hedeflediğimiz yüce ve kutsal değerlerlerimizin belleklerde yer edinilmesini sağlamak için ders müfredatımızda daha etkin öğretim metotlarına yer verilmektedir” kısmına dokunulmadı.