Tepkiler karşılık buldu; Biden bu yıl ABD'ye kabul edilecek mülteci sınırının artılacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl kabul edilecek mülteci sayısının değiştirilmemesine yönelik kararı tepki çektikten sonra sınırın yükseltileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve "tarihin en düşük sayısı" olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırının korunacağını söylemişti.

Biden'ın bu kararı Kongre'deki Demokratik yasa koyucular ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Biden, dün Delaware'de golf sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 15 bin sınırının üzerine çıkılacağını söyledi. Biden "Sayıyı artıracağız. Sorun, mülteci tarafı krizle genç insanların sınırda sonlanması şekliyle çalışıyordu. İki işi aynı anda yapamayız o yüzden şimdi sayıyı yükseltiyoruz" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, bu yılın mali planındaki mülteci sınırını 15 Mayıs'ta belirleneceğini ekledi.