Tepki çeken tweet: Kerem Kılıçdaroğlu Afrin'e gitsin, ölürse şehit olmaz, çünkü Alevi!

Sevil Şenoğlu isimli bir Twitter kullanıcısının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözler tepki çekti.

@sevil_senoğlu isimli kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda askerliğini Sivas'ta yapan Kılıçdaroğlu için "Bu kemalin oğlu olacak KEREM KILIÇDAROĞLUNU bir an önce # afrin e gönderelim cehpede savaşması için...ölürse #şehit olmaz ama en azından #niyazi olur bizde kurtuluruz bir kemaalin birinden" ifadelerini kullandı.

@sevil_senoğlu'nun tweetleri şöyle:

"Aslan (!) gibi çakı gibi asker Gönderin bunuda cepheden kaçarken belki kazarak ölebilir #şehide niyet #niyaziye kısmet gömeriz kara toprağa. Alevi bir şehit (!) oldu. hkusi paşa devlet erkanı gitti mi cenazesine. gitmediler çünkü adı şehit burda. asil şehit değil asıl şehit camilerden tekbirlerle gidenlerdir"

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T24'ün notu: Sevil Şenoğlu isimli kullanıcının yazdığı tweetlerdeki Türkçe ve yazım hatalarına müdahale edilmemiştir. Aynen yazıldığı şekilde verilmiştir.