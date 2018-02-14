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Tepki çeken tweet: Kerem Kılıçdaroğlu Afrin'e gitsin, ölürse şehit olmaz, çünkü Alevi!

"Alevi bir şehit oldu, Hulusi Paşa devlet erkanı gitti mi cenazesine?"

14 Şubat 2018 13:40

Sevil Şenoğlu isimli bir Twitter kullanıcısının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözler tepki çekti.

@sevil_senoğlu isimli kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda askerliğini Sivas'ta yapan Kılıçdaroğlu için "Bu kemalin oğlu olacak KEREM KILIÇDAROĞLUNU bir an önce # afrin e gönderelim cehpede savaşması için...ölürse #şehit olmaz ama en azından #niyazi olur bizde kurtuluruz bir kemaalin birinden" ifadelerini kullandı.

@sevil_senoğlu'nun tweetleri şöyle:

 "Aslan (!) gibi çakı gibi asker Gönderin bunuda cepheden kaçarken belki kazarak ölebilir #şehide niyet #niyaziye kısmet gömeriz kara toprağa. Alevi bir şehit (!) oldu. hkusi paşa devlet erkanı gitti mi cenazesine. gitmediler çünkü adı şehit burda. asil şehit değil asıl şehit camilerden tekbirlerle gidenlerdir"

 

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T24'ün notu: Sevil Şenoğlu isimli kullanıcının yazdığı tweetlerdeki Türkçe ve yazım hatalarına müdahale edilmemiştir. Aynen yazıldığı şekilde verilmiştir.

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