Tepki çeken kararlar Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi; hâkim ve savcılara empati eğitimi verilecek

Toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu, taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi olaylarda halkın tepkisini çeken mahkeme kararları Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Buna göre savcı ve hâkimler empati eğitimi alacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Adalet Bakanlıığı özellikle adli davalarda faillerin aldıkları cezaların yetersiz bulunması üzerine hakim ve savcılara empati eğitimi verme kararı aldı. Bu çerçevede ilk aşamada 500 hakim ve savcı empati, drama ve roleplay (rol yapma) eğitimi alacak.

Pilot uygulama kapsamında 100 hakim ve savcının eğitimi tamamlandı. Antalya’da gerçekleştirilen eğitimler için hakimler 3 haftalık kampa alındı. 2018’in ilk çeyreğinde 400 hakim ve savcı daha eğitim programına katılacak. Hakim ve savcıların, 'kendilerini sanık ve tanıkların yerine koyma' yetenekleri geliştirilecek. Bu sayede özellikle toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu davalara bakan hakimler, kendilerini mağdurun yerine koymadan karar vermeyecek. Hakim ve savcılar soru yöneltirken sanık ve tanıkların psikolojisini de dikkate alacak. Uygulamanın başarıya ulaşması halinde çalışma yaygınlaştırılacak.

Oyuncular ders verdi

Hakim ve savcılara verilecek eğitimler için Adalet Bakanlığı profesyonel oyuncularla anlaşma sağladı. Bu kapsamda 100 hakim ve savcı için, oyuncular hakim-savcı ve mağdur üçgeninde oyunlar sergiliyor. Bu sayede hakim ve savcıların karar alma aşamaları konusunda mağdur psikolojisi uygulamalı olarak anlatılıyor. Psiko-drama eğitimleri ve roleplay ismi verilen uygulama dışında, bir öğretim görevlisi eşliğinde insan psikolojisi eğitimleri de veriliyor. Eğitimler 3 hafta sürüyor.

"Amacımız kaliteli adalet hizmeti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Sürekli gelişen koşulları dikkate alarak adalet sistemimizi daha da ileriye taşımayı tarihî bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelişen toplumsal yapı ve değişen ihtiyaçlar, dünya genelinde görülen ilerleme ve değişimler, yenilenme ihtiyacını zorunlu olarak önümüze çıkarmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli adalet hizmeti alabilmesidir. Yargı bağımsızlığı hakimlere tanınan bir ayrıcalık olmadığı gibi, hakimlerin hiçbir kurala bağlı olmadan keyfî bir şekilde karar vermesi anlamına da gelmemektedir.”

Gül, adliye pesonelinin eğitimini de önemsediklerini dile getirirken, “Rize’de eğitimlere başladık, Ankara’daki eğitim merkezinde de kısa sürede eğitimler başlayacak” dedi.