Tepki çeken imar değişikliği; Datça, Çiğli, Aksu ve Karaköprü'deki hazine arazileri özelleştirmeye açıldı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından (ÖYK) dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla Muğla-Datça, Antalya-Aksu, İzmir-Çiğli ve Şanlıurfa- Karaköprü’de imar planı değişiklikleri yapıldı. Tartışma yaratan kararlara göre Datça’da Kargı Koyuna yakın olan yaklaşık 56 dönümlük Hazine arsasının imar değişikliği planı onaylandı. 56 hektarlık alanın yarısına konut yapılacak.

Kurul, Bodrum Gökçebel ile Yahşi, Türkbükü, Konacık; İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye, Antalya Manavgat, Kemer Alanya gibi Türkiye’nin en kıymetli yerlerindeki Hazine arazilerini özelleştirme kapsamına aldı. Özelleştirme İdaresinin belediyelerin imar planları dışında plan yapması tartışma yaratırken, “Şehirlere ihaneti artıracak” değerlendirmesine neden oldu.

İmar değişikliği

Aysel Alp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ÖYK’nın önemli kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Datça’da Kargı Koyuna yakın olan, yaklaşık 56 dönümlük Hazine arsasının imar planında Özelleştirme İdaresince yapılan imar değişikliği planını onayladı. Datça Belediyesi yetkilileri, bu değişikliklerin söz konusu bölgedeki plana aykırı olarak yeşil alanın azaltıldığını belirttiler. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, imar planı değişikliğine, “Belediyeye sunmadan bir değişiklik yapılıyorsa orada iyi niyet aramam, rant vardır. Datça’nın tamamı Özel Çevre Koruma Alanı” eleştirisini getirdi. Edinilen bilgiye göre 56 hektarlık alanın yarısına konut, yüzde 24’üne park, yüzde 21’ine yol ve yüzde 3’üne de ibadet alanı yapılacak.

Expo’ya otel ve kanal

ÖYK, ikinci olarak da Antalya Expo Fuar Alanında imar planı değişikliğini onayladı. Aksu İlçesi, Solak Mahallesi sınırları içinde bulunan toplam bir milyon metrekarelik alanda plan değişikliği yapıldı. Yetkililer, bu değişiklikle arsanın yüzde 12’sine otel-ticaret-turizm alanı ile fuarın denize bağlantısını sağlayan kanal yapılabileceği bilgisini verdiler. İzmir Çiğli’de 34 bin metrekarelik Hazine arsasında yapılan plan değişikliğiyle de yüzde 59’u konut, yüzde 33’ü park ve yüzde 5.5’u yol olarak ayrıldı. Emsal olarak da 1.2 belirlendi. Şanlıurfa Karaköprü’de de 52 bin metrekarelik alanın yüzde 57’si konut; yüzde 12’si park, yüzde 29’u yol ve yüzde 1.3’ü otopark olarak belirlendi.

Bodrum’da 6 arsa sırada

ÖYK’nin bir diğer kararı da Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Bodrum’a ilişkin oldu. Bodrum Gökçebel’de 3 bin metrekareden başlayıp 64 bin metrekareye kadar çıkan 6 Hazine arsası özelleştirme kapsam ve programına alındı. Yetkililer, bunların imar durumlarının daha sonra değerlendirileceğini, gerekli görülmesi halinde imar planlarında değişiklik yapılarak satmak üzere ihaleye çıkılacağını söylediler.

3 yıl içinde satılacaklar

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bir diğer kararında da 30 Hazine arazisinin 2021 yılına kadar satışı öngörülüyor. Bunlar arasında da İstanbul Halkalı, Ümraniye ve Küçükbakkalköy; Ankara’da Alacaatlı ve Dikmen; Antalya’da Alanya, Kemer, Manavgat; Muğla’da Bodrum Türkbükü, Konacık, Yahşi, Fethiye; Yalova’da Çiftlikköy, Merkez ve Termal ilçelerinde 4 bin metrekareden 58 bin metrekareye kadar 30 adet arsa bulunuyor. Yetkililer, söz konusu arsaların ekonomiye kazandırılması için gerekli görülmesi halinde imar planı değişiklikleri yapılacağı bilgisini verdiler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise Özelleştirme İdaresinin plan yapma yetkisinin eleştirerek “Sayın Cumhurbaşkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanını uyarıyorum. Hem büyük kentlerimizde hem de tarihi, turistik ve doğal koruma alanlarında Özelleştirme İdaresinin plan yapması şehirlerimize ihaneti artıracak” dedi.