Tepki çeken fotoğraf: Çocuklara pis ahlakınıza bulaştırmayın!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı mitingde bir çocuğun eline verilen "Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz" pankartı CHP ve HDP’den tepki gördü.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, pankartta yazan ifadeleri sert bir dille eleştirerek "Çocuklara pis ahlakınızı bulaştırmayın... Seviyeniz yerlerde sürünüyor; çocukları pisliklerinize alet etmeyin..." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de “Bunların genlerinde var çocuk istismarı” ifadelerini kullandı.