T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tepki çeken fotoğraf: Çocuklara pis ahlakınıza bulaştırmayın!

Bakan Özhaseki'nin katıldığı bir mitinge çekilen fotoğrafa CHP ve HDP'li vekillerden sert tepki geldi

26 Mart 2017 22:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı mitingde bir çocuğun eline verilen "Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz" pankartı CHP ve HDP’den tepki gördü.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, pankartta yazan ifadeleri sert bir dille eleştirerek "Çocuklara pis ahlakınızı bulaştırmayın... Seviyeniz yerlerde sürünüyor; çocukları pisliklerinize alet etmeyin..." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de “Bunların genlerinde var çocuk istismarı” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

mehmet özhasekimitingfotoğrafziya pirbarış yarkadaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24