Tepki çeken ‘Fethi Sekin’ mesajına soruşturma

İzmir’deki terör saldırısını önleyen şehit polis Fethi Sekin hakkında, “Merkezimizde saç ektiren…” diyerek başlayan bir mesaj paylaşan ve tepki çeken güzellik merkezi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe teröristler tarafından bombalı araç ve kalaşnikoflu saldırıda, mübaşir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalıncaya kadar çatışan polis Fethi Sekin şehit oldu. Patlamanın ardından İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, şehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiğini ve ona saç ekimi yaptıklarını hatırlatan bir paylaşımda bulunması sosyal medyada tepki çekti. Tepki üzerine firma yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, paylaşımın anlaşmalı olarak çalışılan reklam ajansı tarafından yapıldığı, paylaşımın firmanın şehit Sekin'e olan yakınlığını anlatmak olduğu ancak maksadını aştığı, bu nedenle şehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiği belirtildi.

Soruşturma başlatıldı Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, firma hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Salnur, "Sağlık Müdürlüğü olarak bu yapılan paylaşıma istinaden bir soruşturma başlattık. Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimiz böyle bir şey yaptırdı veya yaptırmadı kime ne, belki yakını bile hasta mahremiyeti noktasında böyle bir şeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuştu.