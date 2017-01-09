T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tepki çeken ‘Fethi Sekin’ mesajına soruşturma

"Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor"

09 Ocak 2017 21:39

İzmir’deki terör saldırısını önleyen şehit polis Fethi Sekin hakkında, “Merkezimizde saç ektiren…” diyerek başlayan bir mesaj paylaşan ve tepki çeken güzellik merkezi hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe teröristler tarafından bombalı araç ve kalaşnikoflu saldırıda, mübaşir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalıncaya kadar çatışan polis Fethi Sekin şehit oldu. Patlamanın ardından İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, şehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiğini ve ona saç ekimi yaptıklarını hatırlatan bir paylaşımda bulunması sosyal medyada tepki çekti. Tepki üzerine firma yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, paylaşımın anlaşmalı olarak çalışılan reklam ajansı tarafından yapıldığı, paylaşımın firmanın şehit Sekin'e olan yakınlığını anlatmak olduğu ancak maksadını aştığı, bu nedenle şehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiği belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, firma hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Salnur, "Sağlık Müdürlüğü olarak bu yapılan paylaşıma istinaden bir soruşturma başlattık. Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimiz böyle bir şey yaptırdı veya yaptırmadı kime ne, belki yakını bile hasta mahremiyeti noktasında böyle bir şeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuştu.

 

ETİKETLER

fethi sekingüzellik merkezimesajsaç ekimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24