Tepki çeken aslanlı kafenin izni iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Polenezköy’de mevZOO isimli bir nargile kafede aslan, timsah gibi hayvanların kafes içinde sergilenmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Pek çok Twitter kullanıcısı, kafenin açılmasına izin veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ve belediyeye tepki göstererek kafenin kapatılmasını talep etmişti.

Durumun sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “hayvanat bahçesi izni” alan mevZOO isimli nargile kafenin ruhsatını iptal etti.

Bakanlıkla görüşen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), “İstanbul Polenezköy’deki içinde yaban hayvanı bulunan nargile kafenin ruhsatının iptali talebimiz üzerine, yazısını da valiliğe hemen yolladıklarını bildirdiler” dedi. Ardından İstanbul Valiliği’nin kafenin kapatılması için yazı verdiğini duyurdu.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: