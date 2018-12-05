Tepe Home'da yılbaşı heyecanı başladı

ANKARA, (DHA) - TEPE Home markasının yılbaşı aksesuar koleksiyonları dekorasyon severlerin beğenisine sunuldu.

Tepe Home, yeni yıl alışverişlerinin odak noktası olmaya devam ediyor.

Hediye alternatifleri, tamamlayıcı ev dekorasyonları, yılbaşı süsleri ve yılbaşı ağaçlarından oluşan Tepe Home aksesuar koleksiyonları ile farklı mekânlar oluşturuluyor. Yılbaşı aksesuar koleksiyonları Tepe Home mağazalarında ve markanın internet adresinde dekorasyon severlerle buluşacak.

Yılbaşı konseptini ve en güncel trendleri yaşam alanlarına taşıyan Tepe Home aksesuar koleksiyonları, yılsonuna kadar geçerli sürpriz fırsatlarla Tepe Home mağazalarında sergilenmeye devam edecek.