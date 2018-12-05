T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tepe Home'da yılbaşı heyecanı başladı

ANKARA, (DHA) - TEPE Home markasının yılbaşı aksesuar koleksiyonları dekorasyon severlerin beğenisine sunuldu

05 Aralık 2018 19:29

ANKARA, (DHA) - TEPE Home markasının yılbaşı aksesuar koleksiyonları dekorasyon severlerin beğenisine sunuldu.

Tepe Home, yeni yıl alışverişlerinin odak noktası olmaya devam ediyor.

Hediye alternatifleri, tamamlayıcı ev dekorasyonları, yılbaşı süsleri ve yılbaşı ağaçlarından oluşan Tepe Home aksesuar koleksiyonları ile farklı mekânlar oluşturuluyor. Yılbaşı aksesuar koleksiyonları Tepe Home mağazalarında ve markanın internet adresinde dekorasyon severlerle buluşacak.

Yılbaşı konseptini ve en güncel trendleri yaşam alanlarına taşıyan Tepe Home aksesuar koleksiyonları, yılsonuna kadar geçerli sürpriz fırsatlarla Tepe Home mağazalarında sergilenmeye devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHATEPE HomeTepe HomeHediyeYılbaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24