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Dünya

TEPCO, ÇALIŞANLARIN SANTRALDEN AYRILMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A)

11 Nisan 2011 15:14

-TEPCO, ÇALIŞANLARIN SANTRALDEN AYRILMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 11.04.2011 - Japonya'daki 7,1 büyüklüğündeki depremin Fukuşima nükleer santralinin güneyindeki İwaki'nin 22 kilometre güneybatısında olduğu bildirildi. Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ABD ve Kanada'nın kıyılarına ulaşabilecek büyüklükte tsunamiye yol açmayacağını, ancak yerel düzeyde kalabilecek bir tsunamiye neden olabileceğini bildirdi. Depremden sonra, Fukuşima nükleer santralini işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) çalışanların santralden ayrılmasını istedi. Kyodo haber ajansı, santralde şu ana dek hasarın bildirilmediğini duyurdu.

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