TEPAV'ın 2010 raporu katliamın habercisi

Türkiye iki gündür Soma’daki büyük facia ile sarsıldı. Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının dördüncü gününde ölü sayısı şu an için 284 olarak ifade ediliyor. TEPAV’ın 2010 yılında yayımladığı maden raporu ise böyle bir kazanın adeta habercisi.

Rapora göre, Türkiye’de 2000 yılında çıkarılan 1 ton taş kömürü başına 7 maden işçisi hayatını kaybediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, 2003 yılına gelindiği zaman bu rakam 9’u aşıyor. 2008’de ise ton başına ölen işçi sayısı tekrardan 7’ye iniyor. Aşağıdaki grafikte detaylı olarak oranları görmeniz mümkün.

Soma faciasında devlet yetkililerine yöneltilen en büyük eleştirilerden biri ise madenlerin özelleştirilmesinden sonra işçi ölüm oranlarının arttığı yönündeydi. TEPAV’ın raporunda bazı rakamlar bu ayrıntıya da ışık tutuyor. 2000 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun verilerine göre devletin işlettiği madenlerde çıkarılan taş kömürü başına 3.98 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl özel madenlerde 59.25 kişi çıkarılan ton başına hayatını kaybetti.

Rapordaki önemli bir diğer veri ise taş kömürü çıkarımında meydana gelen toplam ölüm sayıları. TEPAV burada sayıları dünyanın en önemli maden üreticilerinden Çin ve ABD ile kıyaslamış.

Rakamlarla taş kömürü (Veriler 2010 yılına ait)

Günümüzde dünya enerji gereksiniminin yüzde 26’sı kömür ile karşılanıyor. Kömür dünyada 50 kadar ülkede üretilmekte olup en büyük kömür üreticisi ülkeler; Çin, ABD, Hindistan ve Avustralya. Türkiye ise dünya kömür rezervinin yüzde 0,2’sine sahip. Ve linyit üretiminde 35 ülke arasında 4. sırada yer alıyor. Türkiye taş kömürü üretiminde 50 ülke arasında 44. Sırada. 1991 yılından 2010 yılına kadar maden kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda 13087 kişi sürekli iş göremez durumunda.