TEPAV: Sigortalı çiftçi sayısı 500 bine düştü

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), sigortalı çiftçi sayısının ekimde yıllık yüzde 11,9 azalarak 500 bin kişiye düştüğünü açıkladı.

TEPAV, 2021 Ekim’e ilişkin açıkladığı İstihdam İzleme Bülteni, çiftçi sayılarındaki düşüşün devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre, çiftçi sayısında ekimde yıllık yüzde 11,9 (67 bin kişilik) azalma görüldü. 2013’te 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısının uzun dönemdir gerileme eğiliminde olduğuna dikkat çekilen raporda, “Çiftçi sayısı Ekim 2021 itibarıyla 500 bin seviyesine düşmüştür” denildi.

Yıllık düşüş yüzde 11,9

TEPAV’ın paylaştığı bilgilere göre, 2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısındaki düşüşün yüzde 7,7 oldu. Temmuz ayındaki yıllık düşüş ise yüzde 5,3 şeklinde gerçekleşti. Buna göre, sigortalı çiftçi sayısı 2020 Temmuz'da 582 bin 468 kişi iken, 2021 Temmuz'da 551 bin 610 kişiye geriledi.

Çiftçi sayılarındaki düşüş 2020-2021 Ağustos aralığında yüzde 7,2 iken, 2020-2021 Eylül aralığında yüzde 7,4 olmuştu. 2020-2021 Ekim aralığındaki yıllık düşüş ise yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

Çiftçiden yana bir üretim politikasının olmamasının, tarımsal desteklerin yetersiz kalmasının ve ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlere ürettiği ürününü zararına satmak zorunda kalmasının tarımdan kopuşu hızlandırdığı belirtiliyor.