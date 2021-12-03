TEPAV: Perakende güven endeksi kasımda 2,6 düştü

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kasım ayına ilişkin perakende güven endeksini açıkladı. Buna göre kasımda perakende güven endeksi aylık yüzde 2,6 azalırken, yıllık ise 1,7 artışla eksi 10,3 değerini aldı.

TEPAV verilerine göre söz konusu azalışta geçen 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 aydaki satış beklentisinin kötüleşmesi etkili oldu. TEPAV'ın yaptığı anket kapsamında; geçtiğimiz 3 ayda işlerinin azaldığını belirten perakendecilerin oranı ekim ayında yüzde 45 iken kasım ayında yüzde 54, önümüzdeki 3 ayda işlerinde kötüleşme beklediğini belirten perakendecilerin oranı ise ekim ayında yüzde 42 iken kasım ayında yüzde 49 olarak kaydedildi.

Satış beklentileri geriledi

TEPAV verilerine göre Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri kasım 2021’de eksi 22,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 5,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,0 puan azaldı.