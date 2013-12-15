'İmam, Teoman Koman’ı nasıl bilirdiniz diye sorduğunda…'

AKP’li Hüseyin Çelik, hayatını kaybeden Teoman Koman’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, “Yarın kılınacak cenaze namazında, imam 'mevtayı nasıl bilirsiniz' diye sorduğunda, elbette 'iyi biliriz' diyenler olacaktır. Ne var ki Teoman Koman, başta Yassıada’da Adnan Menderes’e reva gördüğü aşağılık muamele olmak üzere, yaptıklarının hesabını vermeden gitti” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, hayatını kaybeden 28 Şubat davası sanığı, eski Jandarma Komutanı Emekli Orgeneral Teoman Koman’a ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, "Malum ve meşhur Teoman Koman vefat etti. Öncelikle ailesine, sevenlerine, TSK’ya başsağlığı diliyorum. Ancak, ya madalyonun diğer tarafı? Yarın kılınacak cenaze namazında, imam 'mevtayı nasıl bilirsiniz' diye sorduğunda, elbette 'iyi biliriz' diyenler olacaktır. Ne var ki Teoman Koman, başta Yassıada’da Adnan Menderes’e reva gördüğü aşağılık muamele olmak üzere, yaptıklarının hesabını vermeden gitti. Neyse ki mahkeme-i kübra var. Mazlumların ve mağdurların elbette en büyük tesellisi budur. Bu yazdıklarımızın ardından, birileri çıkıp bana" ölüleri hayırla yad etmek"ten söz edebilir. Ben bunun ne anlama geldiğini bilenlerdenim.

Eğer bu kural herkes için ve her zaman geçerli olsaydı, bütün ansiklopedilerin ölmüş insanların faziletleri ile dolu olması gerekirdi. Kin tutmayacağız, öç alma duygusu taşımayacağız, suçların kişiselliği ilkesinden hareketle Koman’ın ailesine farklı bir gözle bakmayacağız. Ancak nesillerimizi, kimin ne olduğunu bilmek gibi en tabii haklarından mahrum bırakmamalıyız. Bu arada, birçok beyanatımda,Teoman Koman’ın yaşından dolayı tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledim. Herkesin yaptığı kendisine yakışır" dedi.