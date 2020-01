TEOG'un ilk oturumu sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının ilk oturumu başladı

Yurt genelinde 970 merkezde, 18 bin 349 okulda, yurt dışında 8 ülkede 16 merkezde, 282 bin 512 öğrencinin katılımıyla yapılıyor. Sınava, 1 milyon 282 bin 512 öğrenci giriyor.

Ortak sınavların bugün yapılan birinci oturumunda, sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılıları, yarın yapılacak ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek.

Ortak sınavların yapılacağı her bir ders yazılısı için Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek.

Ortak sınavlarda, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere öğrencilere dört kitapçık veriliyor. Sınav süresi her ders için 40 dakika, dinlenme süresi ise 30'ar dakika olacak. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için her bir dersin sınav süresi 55'er dakika olarak belirlendi. Sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15'er dakika olacak.

Öğrenciler, ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alındı. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine ise izin verilmedi.

Yarın yapılacak ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek.