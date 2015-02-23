TEOG'da illere göre başarı sıralaması neden açıklanmadı?

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı ve başarısız illerin sıralamasını "CHP'ye yarar" denilerek açıklamadığını iddia etti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Serter, 28-29 Kasım 2014’te yapılan TEOG sınavının il sıralamasını MEB’in defalarca sorulmasına karşın açıklamadığını belirterek şöyle devam etti:

”MEB bürokratlarının yaptığı toplantıda başarılı ve başarısız il sıralamasının “CHP’ye yarar” denilerek açıklanmadığını biliyoruz. Yaklaşık iki hafta önce İl Milli Eğitim Müdürleri Ankara’ya çağrılmış, TEOG sonuçları ile ilgili hesap sorulmuştur. En başarılı il Tunceli olmuştur. En başarısız iller ise Batman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Iğdır…Mardin ise yatılı okulların kapatılmasının ardından iller arasında 50’inci sıradan 78’e gerilemiştir. Bu sıralama sonuçların neden sır gibi saklandığını da ortaya koymuştu. Biliyorsunuz Tunceli ağırlıklı olarak Alevi vatandaşların yaşadığı bir ildir ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketidir. MEB’i kınıyorum. AKP’nin açılım politikasıyla birlikte doğu illerinde eğitim sistemi de çökmüştür.”

'Başkanlık seçimlerine de müdahale var'

CHP’li Serter, liselerdeki okul başkanlığı seçimlerine bile AKP’nin müdahale ettiğini de öne sürdü. Serter, başkan adaylarının posterlerinin AKP gençlik kolları tarafından tek formatta, büyüklükte ve kalitede bastırıldığını belirterek, “Bastıramayan adaylar var. Kendi adaylarını seçtirmek için yapılıyor. Okullara siyaset girmiştir. Sorumlusu da Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gençliğimizin bütünlüğü tehlikeye girmiştir" dedi.

Nur Serter'in açıkladığı TEOG sıralaması şöyle:

Derslere göre soruların doğru yapılma oranı

1. Türkçe: 11,9

2. Matematik: 7,6

3. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi: 15,8

4. Fen Ve Teknoloji: 11,1

5. T.C Atatürkçülük Ve İnkılap Tarihi: 11,1

6. Yabancı Dil: 9

İlk 3'e giren iller

1. Tunceli

2. Kırşehir

3. Karabük

Derslere göre başarı sıralaması

Türkçe

1. Tunceli

2. Kırşehir

3. Eskişehir

Fen ve teknoloji

1. Kırşehir

2. Tunceli

3. Karabük

T.C. Atatürkçülük ve inkılap tarihi

1. Tunceli

2. Kırşehir

3. Muğla

İngilizce

1. Bartın

2. Tunceli

3. Muğla

Din kültürü ve ahlak bilgisi

1. Kırşehir

2. Tunceli

3. Uşak

Matematik

1. Kırşehir

2. Tunceli

3. Karabük

Son sıralarda yer alan iller (ortalamanın altında olanlar)

Batman

Şırnak

Hakkari

Mardin

Şanlıurfa

Van

Diyarbakır

Siirt

Ağrı

Iğdır