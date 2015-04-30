TEOG’da ikinci oturum başladı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 2.dönem ortak sınavlarının 2. oturumu başladı.

1 milyon 282 bin 512 öğrencinin ter döktüğü sınavların ikinci oturumu, saat 09.00’da Fen ve Teknoloji ile başladı.

Öğrenciler ardından saat .C. İnkılâp Tarihi, 11.20’de ise Atatürkçülük ve Yabancı Dil yazılıları ile devam edecek. Yazılılarda 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40’ar dakika süre verilecek.

Bu kapsamda saat 08.00 sıralarında sınava girecek olan bazı öğrenciler KuleliOrtaöğretim Okulu’nda erkenden gelerek beklemeye başladı. Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, ilk oturumda Matematiğin zor olduğunu ama güzel bir lisede öğrenim görebilmek için iyi bir puan almaları gerektiğini belirtti. Bazı öğrenciler ise velileriyle birlikte okul bahçesine gelerek beklemeye başladı.