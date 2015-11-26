TEOG'da fen bilgisi sorusu iptal edildi

TEOG ilk dönem sınavları bugün sona erdi. Soru ve cevaplar sınavın ardından yayınlandı. Hatalı olduğu belirtilen Fen bilgisinin 13. sorusu iptal edildi. Soru tüm öğrenciler için doğru kabul edilecek.

25-26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan I. dönem ortak sınavları iki oturum hâlinde yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 259 okulda, 91 bin 425 salonda; yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkezde, 22 okulda Türkiye saati ile 09:00, 10:10 ve 11:20’de başlayıp, 12:00’de sona erdi.



Sınava 1 milyon 174 bin 427 öğrencinin katılması planlanmıştır. Ancak Mardin ili Nusaybin ilçesinde Valiliğin güvenlik nedeniyle almış olduğu resmî karara göre 2 bin 554 öğrenci 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan her iki gün oturumlarına, Derik ilçesinde ise aynı sebeple 26 Kasım tarihinde bin 291 öğrenci ikinci gün oturumuna sınava girememiştir. Süreçle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. Bu öğrencilerimiz 12-13 Aralık tarihinde yapılacak olan mazeret sınavına katılacaklardır.



Fen bilgisi sorusu iptal edildi





Eğitim uzmanları TEOG-1 Fen ve teknoloji sınavının kaldırma kuvvetine yönelik bir sorusunun hatalı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirtmişlerdi. Milli eğitim Bakanlığı da (MEB) sorunun iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen soru tüm öğrenciler için doğru kabul edilecek.



Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, TEOG sınavının bugün yapılan Fen ve Teknoloji dersi yazılısı, A kitapçığında yer alan 13. soru, (B kitapçığında 19, C kitapçığında 18, D kitapçığında 15. soru), "başka bir seçeneğin de doğru olma ihtimali ve teknik nedenlerle hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda" iptal edildi.



Bu soru, tüm öğrenciler tarafından doğru cevaplandırılmış olarak değerlendirilecek.



“K,L ve M düzeneklerinden oluşan soruda L düzeneğinde yapılan ölçüm doğru ise M düzeneğindeki ölçüm doğru olamaz, M düzeneğinde yapılan ölçüm doğru ise L düzeneğindeki ölçüm doğru olamaz. Bu durumda L ve M aynı anda doğru olamayacağı için aynı seçenek içinde kullanılması öğrencilerde çelişkiye neden olmuştur”



“Soruda cismin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan büyük ya da eşit olduğu belirtilmeliydi. Bu haliyle soru çift cevaplıdır. Hem B olabilir, bakış açısına göre C’ de olabilir.”

İşte o soru:



