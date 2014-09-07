TEOG'da bilgilendirme yapılmadan değişiklik gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir bilgilendirme yapmadan nakil sisteminde değişiklik yaptı. Artık gitmek istediği okula yerleşemeyen öğrenci her hafta aynı okula nakil dilekçesi vermek zorunda değil.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında uyguladığı nakil sisteminde hiçbir bilgilendirme yapmadan sessiz sedasız değişikliğe gitti. Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, Geçen hafta nakil dilekçesi verip gitmek istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, önümüzdeki hafta da aynı okula nakil için şansını denemek istiyorsa yeniden dilekçe vermesine gerek kalmadı.

Dilekçe sistemde tutulacak

Dilekçesi sistemde tutulacak ve boş kontenjan ile taban puanı durumuna göre gitmek istediği okula yerleşecek veya yerleşemeyecek. Başka bir okula nakil başvurusu yapmak isteyenler ise yeniden dilekçe verecek. Ayrıca, alınan bilgiye göre, nakil durumu bölümünde yazan ‘Onay bekleniyor’ ifadesi öğrenci ve aileler tarafından tam olarak anlaşılmadığı için yerine dün 15.30’dan itibaren ‘Nakil başvurunuz devam ediyor’ ifadesi yazıldı. MEB’den daha önce yapılan açıklamalarda ise, öğrencilerin her hafta aynı okulu tercih etse bile yeniden nakil dilekçesi vermesi gerektiği açıklanmıştı. Sistemde yapılan değişiklikle ilgili ise herhangi bir bilgilendirme olmadı.

Tesadüfen öğrenildi

5 Eylül akşamı ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler sonuçları öğrenmek için sisteme girdi. Bazı öğrenciler ‘nakil durumu’ bölümünde ‘Onaylandı’ ifadesini görürken, bazıları da ‘Onay bekleniyor’ yazısını gördü. Sistemdeki değişiklik bu şekilde öğrenildi.