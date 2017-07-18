TEOG'da açık uçlu soru dönemi

TEOG’da 2017-2018 eğitim öğretim yılında TEOG’da birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında açık uçlu sorular yöneltilecek.

Eğitim​ Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, tartışmalara neden Lisans Yerleştirme Sınavı’nda​ (LYS) "açık uçlu soru sorma” kararına tepki gösterdi. Aydoğan, tartışmaların asıl sorunları konuşmamak için gündemi sözde değişim üzerinden oyalama yöntemi olduğunu söyledi.

Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ​uzun yıllardır sınav sistemi​yle ilgili bir çok tartışma yaşandığını anımsata​rak, öğrencilerin ​mevcut​ eğitim sistemi iç​erisinde kısır döngü​de olduğunu söyledi.

Açık uçlu soru​ sistemi ile öğrenci ve velilerin ​kaygılandırıldığına değinen Aydoğan, açık uçlu soruların daha çok öğretmenlerin klasik sınavlarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini açığa çıkartmak için kullanıldığını anımsattı. Velileri kaygılandıranın açık uçlu soruların kimler tarafından değerlendirileceği ve değerlendirenlere duyulan güvensizlik olduğunu belirten Aydoğan, açık uçlu soruların soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti.

“Açık uçlu soru tipi bilimsel tekniğe uymuyor”



LYS’de uygulanacak açık uçlu soru tipinin eğitim fakültelerinde öğretilenlere uymadığını ​kaydeden​ Aydoğan, “Açık uçlu soru tipi öğrencilerin aynı zamanda duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir soru tipidir ve tek cevapla sınırlandırılamaz” dedi.

“Sözde değişimle oylama yöntemi”

Eğitim sisteminin açık uçlu sorularla değil, bütünlüklü olarak konuşularak gelişeceğini ​ifade eden Aydoğan, ​"​Tüm öğrencilerin eşit, parasız ve nitelikli eğitim imkanları oluşturulmadan ve bilimin, laikliğin reddedilmediği bir tartışma gerçekleştirilmediği sürece soru tiplerine dair sürdürülen tartışma günü geçiştirmek dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Aslolan kamusal eğitim hakkıdır​" dedi. ​