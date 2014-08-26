TEOG'a 'alternatif yerleştirme' modeli oluşturan özel okullara soruşturma

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında Türkçe, matematik ile fen ve teknoloji ders yazılıları ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından çıkan sonuçla öğrenci alan özel okullara ‘alternatif yerleştirme’ modeli oluşturdukları gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Web sayfalarında yerleştirme modülü oluşturup, ortak kararla hareket edip TEOG puanına alternatif öğrenci oluşturduğu gerekçesiyle Bakanlık müfettişleri şimdilik yaklaşık 10 okula gitti. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, önümüzdeki günlerde Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne üye okulların tamamına gitmesi bekleniyor. Dernek temsilcileri ise 2013 Eylül ayından itibaren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya giderek, bakan yardımcısı, müsteşar ve genel müdürlerle görüştüklerini ayrı bir sınav istediklerini söyledi. Yetkililer, daha sonraki görüşmelerde de Bakanlık yetkililerinden “ayrı sınav yapmayın, yeni sistem kuruyoruz, bunun içinden istediğiniz ders notlarına göre öğrenci alabilirsiniz” yanıtını aldıklarını belirttiler. Bu durumda da özel okullar da 30 Eylül’de Türkçe, matematik ve fen ders notlarına göre öğrenci alma modelini önererek Bakanlık yetkililerinin de “Yıl sonu başarı puanını da ekleyin” demesi üzerine üç ders dışında 8’inci sınıf ortaöğretim başarı puanını da ekleyerek öğrenci alacaklarını açıkladılar. Puanların veliler tarafından rahat hesaplanması için Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin web sitesinde bir yerleştirme modülü oluşturuldu.

Geçen hafta özel okullar kayıt yapmaya başlayınca MEB, müfettişlerini göndererek “Niçin ayrı öğrenci alıyorsunuz? Hangi puanlamaya göre kayıt yapıyorsunuz?Bu puanı kullanma izniniz var mı?” sorularını sordu. Aralarında yabancı ve Türk özel okullarının da bulunduğu birçok okul şimdi bu soruşturmanın sonucunu bekliyor. Çünkü, birçok okul üye oldukları derneğin ortak kararıyla puan ilan edip, başvuranlar arasında sıralama yaparak öğrenci aldı, hatta kontenjanını doldurdu.

Bakanlık yetkilileri ise şunları söylüyor: “Dernek adına özel okulların alternatif yerleştirme hakları yok. Birden fazla okulun puan sıralaması yapıyorlar. Sıralama yapıp, alternatif model oluşturmalarına itiraz ediyoruz. Tek tek her okul istediği gibi öğrenci alabilir. İster sadece İngilizce, ister üç dersle alır, ona karışmayız. Ancak, toplu halde yerleştirme modülü oluşturuluyor ve alternatif model getiriyorlar.”

Nakil dönemi başladı: 5 haftada 5 okul

TEOG kapsamında sınavla öğrenci alan özel okullarda 3’üncü ön kayıt, resmi liselerde ise nakil dönemi başladı. Dün başlayan nakil başvuruları 26 Eylül’e kadar haftalık periyotlarla devam edecek. İlk nakil başvuruları 28 Ağustos akşamına kadar alınacak ve 29 Ağustos saat 19.00’da sonuçlar ilan edilecek. Ancak öğrencisini hem resmi, hem de özel okula göndermek isteyen velilerin kafa karışıklığı devam ediyor. Özel okula kesin kayıt hakkı kazanan velilerin kafasında “Acaba daha iyi bir devlet okulunda boş kontenjan olur mu?” sorusu dolaşırken, yerleştiği resmi okullardan memnun olmayanlar ise liselerin boş kontenjanlarını öğrenmeye çalıştı. Ancak, dün saat 12.00’ye kadar e-okul üzerinden girilebilen ‘Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında ortaöğretim kurumları 9’uncu sınıf nakil işlemleri, boş kontenjan ve taban puan bilgileri’ alanı aktif olmadığı için hiçbir bilgiye ulaşamadılar. Boş kontenjanlar ve taban puanlar açıldığında ise okulların neredeyse tamamının ‘Nakil kontenjanı’ alanında ‘0’ yazdığını gördüler. Çünkü, TEOG kapsamında sistem bütün öğrencileri herhangi bir Anadolu, fen, sosyal bilimler, meslek ya da imam hatip lisesine yerleştirmiş görünüyor. Okullarda boş kontenjan oluşabilmesi için ise çocuğunu özel okula gönderecek olan velilerin, bir dilekçe ile kesin kayıt hakkı kazandığı özel okula gidip kaydının e-Okul üzerinden çekilmesini istemesi gerekiyor. Özel okula gidecek öğrencinin kaydı alındığında ise yerleştirildiği devlet lisesinden kaydı silinecek ve o okulun boş kontenjanı, taban puanı ortaya çıkacak.

Her hafta birine başvurun

Velileri uyaran uzmanlar ise boş kontenjanların ancak ikinci hafta ortaya çıkacağını belirterek, “Çünkü bu hafta özel okula kesin kaydını yaptırmak isteyen veliler işlemleri tamamlayacak. Resmi okulların nakil yerleştirme sonuçları cuma akşamı açıklanacağı için ancak önümüzdeki hafta yani 1 Eylül’den itibaren resmi okulların boş kontenjanları ve taban puanları oluşacak” dediler. Uzmanların önerileri şöyle:

Nakil yaptırmak istiyorsanız e-Okul’a girince okulların boş kontenjanlarını ve taban puanlarını inceleyerek 5-6 okul seçin.

Bu okullardan çocuğunuzun taban puanına yakını tercih edin. Nakil başvuruları için şu anda öğrencinin kayıtlı göründüğü okula gitmeniz ve e-Okul üzerinden yetkililerin işlemlerinizi yapması gerekiyor.

İlk hafta nakilleri sonucunda öğrencinin yerleştiği okuldan yine memnun değilseniz, ikinci hafta başka bir okula nakil talebinde bulunabilirsiniz. Bu şekilde 5 hafta boyunca 5 okul değiştirebilirsiniz.

Nakil sistemi kilit

1 milyon 273 bini aşkın öğrencinin katıldığı TEOG’da puanların açıklanmasının ardından sıra nakil dönemine geldi. Ancak, e-Okul hata verdi. Veliler ve öğrenciler bütün gün bilgisayar başında beklese de nakil başvurusunu yapamadı. e-Okul sistemine girince öğrencilerden T.C kimlik numaraları ile doğum tarihlerini girmeleri istendi. Bu bilgileri giren öğrenciler sistemde hata olduğu için işlemlerine devam edemedi. Özel okula gitmek isteyen öğrencilerin nakil başvuruları gerçekleştirilemedi.

YGS 15 Mart’ta

ÖSYM, 2015 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı. Üniversiteye geçişte ilk aşama olarak uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2015-YGS) 15 Mart 2015’te, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS -1) Matematik ve LYS-5Yabancı Dil 14 Haziran’da, LYS- 4 (Sosyal Bilimler) 13 Haziran, LYS-2 (Fen Bilimleri) 20 Haziran, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 21 Haziran’da uygulanacak.