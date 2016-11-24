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TEOG soruları ve cevapları açıklandı

Sonuçlara itiraz mümkün olabilecek

24 Kasım 2016 17:44

TEOG sınavının İlk oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü soruları ile karşılaşan öğrenciler, ertesi gün yapılan ikinci oturumda ise Fen Bilimleri, İnkilap Tarihi ve Yabancı dil sorularını cevapladı. Sınavların tamamlanmasının ardından TEOG soruları ve cevapları arayışına giren lise adayları, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı üzerinden resmi açıklama ile sorular ve cevaplar EBA sistemi üzerinden yayınlandı.

İlk oturum ve ikinci oturum sınavlarında, işaretlediği soruların doğruluğunu tespit etmek isteyen öğrenciler, TEOG soruları ve cevapları kitapçıkları aracılığıyla yanıtlarını gözden geçirecek. İkinci  oturumda Fen Bilimleri, İnkilap Tarihi ve Yabancı Dil soruları ile karşılaşan öğrencilerin bu oturumdaki yanıtları, TEOG soruları ve cevapları kitapçığından teyit edilecek.

TEOG TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI

TEOG MATEMATİK SORULARI VE CEVAPLARI

TEOG DİN KÜLTÜRÜ SORULARI VE CEVAPLARI

TEOG FEN BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI

TEOG TARİH SORULARI VE CEVAPLARI

TEOG İNGİLİZCE SORULARI VE CEVAPLARI

Sonuçlara itiraz mümkün olabilecek

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

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