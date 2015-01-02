TEOG sonuçları mahkeme kararından sonra açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavlarında 2 soruya üç dava açıldığını belirterek, sınav sonuçlarının davaya ilişkin mahkeme kararlarının sonuçlanmasının beklendiği 9 Ocak 2015 tarihinden sonra açıklanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TEOG sistemi kapsamında 26-27 Kasım 2014 ve 13-14 Aralık 2014 tarihinde yapılan 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavlarının değerlendirme işlemlerinin 29 Aralık 2014 tarihi itibariyle tamamlandığı ifade edildi. Sınav sonuçlarının aralık ayı bitmeden açıklanabilecek duruma gelmesinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin özverili ve disiplinli çalışmalarının etkili olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruların hazırlanması aşamasındaki hassasiyet ve başarımızı, sınavın değerlendirme sürecinde de göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adayların cevap kağıtları 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmuştur. Her derse ait sorunun eşit ağırlığa sahip olduğu ortak sınavlarda, öğrencilerin puanı her ders için 100 tam puan üzerinden hesaplanmıştır. Ancak Türkçe'den 1, matematik derslerinden de 1 soru olmak üzere toplam 2 soruya üç dava açılmıştır. Davaya ilişkin iş ve işlemler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa eklenen 20/B maddesiyle düzenlenen ivedi yargılama esaslarınca yürütülmektedir. İlgili kanun gereği davaya ilişkin mahkeme kararlarının 9 Ocak 2015 tarihi itibariyle sonuçlanması beklendiğinden, öğrencilerimizin mağdur olmaması adına sınav sonuçlarının bu tarihten sonra açıklanması Bakanlığımızca uygun görülmektedir."